Valgrì e i Pomodorini del Piennolo del Vesuvio dop

Dei Pomodorini del Piennolo del Vesuvio dop, prodotto unico di tradizione prettamente partenopea, Valgrì cura tutta la filiera. In particolare della scelta del seme e della coltivazione, all’interno dell’oasi del Parco Nazionale del Vesuvio. Il prodotto, è poi raccolto nella tradizionale forma a grappolo. Nel corso della sua presentazione alla prossima edizione di Tuttofood a Milano sarà ‘appeso’ nella parte superiore dello stand, a catturare l’occhio del visitatore e a conquistarlo con i colori e i profumi tipici delle terre del Sud. La partecipazione alla kermesse lombarda mira a dare visibilità al variegato assortimento dell’azienda: dalle conserve di pomodoro e pomodorino, a quelle di legumi, fino ai più tipici prodotti campani e certificati biologici.

Premio al Brands Award

All’interno dello stand sarà possibile degustare l’ultima novità di prodotto già premiata ai Brands Award 2021: i sughi biologici in doypack, con solo pomodoro italiano e ingredienti selezionati e biologici. Il tutto in un pack che annulla il peso dell’imballaggio, abbattendo drasticamente i costi di trasporto e l’impatto ambientale di un classico sugo pronto in vetro.

Il sugo Bio in doypack Valgrì si propone per primi piatti e aperitivi, dalla classica pasta agli happy hour su bruschette o nachos. La praticità e la leggerezza del pack lo rendono ideale anche per pasti fuori casa o per pic-nic.

Un doppio impegno promesso al consumatore

In un solo prodotto, dunque, una doppia valenza, qualità ed ecosostenibilità. “Da un lato abbiamo il prodotto biologico con una ricetta classica, proprio come fatta in casa, senza additivi né conservanti, con soli ingredienti certificati bio; ad esempio, il nostro sugo bio al Basilico contiene solo passata di pomodoro, olio extravergine d’oliva, sale, aglio e basilico fresco. Dall’altro lato abbiamo un pack leggero che permette di trasportare più prodotto che imballaggio, consentendo così una forte riduzione delle emissioni di CO2, e che è completamente riciclabile nella plastica”.

Lanciati ad aprile 2021, in pochi mesi i Sughi Bio in doypack si sono ben posizionati a livello nazionale e internazionale. Il prodotto ha suscitato molto interesse proprio per il duplice valore intrinseco. Le tre varianti, al Basilico, all’Arrabbiata e con Olive e Capperi, riscuotono successo anche per la diversificazione dei canali di vendita (retail e horeca).

Per lanciare e rendere visibile il prodotto a scaffale in gdo è stato ideato un palbox auto-espositivo che riassume i diversi plus del prodotto. “Appena sarà possibile, avvieremo diverse campagne di show-cooking all’interno dei pdv per promuovere la genuinità e la qualità dei nostri sughi Bio, di cui probabilmente allargheremo la gamma”.