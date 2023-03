Valgrì: prodotti d’eccellenza dal 1960

Valgrì è un'impresa tutta italiana che opera dal 1960 nel settore delle conserve alimentari ed è oggi presente nelle principali catene di vendita

Nel corso degli anni è riuscita a coniugare tradizione e qualità e a promuovere i prodotti gustosi e tipici delle terre fertili del Sud Italia. Sempre attenta e aperta alle evoluzioni del mercato, Valgrì offre una vasta gamma di prodotti, dalle conserve di pomodoro e pomodorino, ai legumi, fino ad arrivare ai prodotti tipici campani.

Tra i prodotti d’eccellenza della gamma siamo particolarmente fieri dei ns. prodotti certificati D.O.P.:

Il pomodorino del Piennolo del Vesuvio D.O.P. : un prodotto di tradizione prettamente partenopea di cui curiamo tutta la filiera, dalla scelta del seme alla coltivazione, all’interno dell’oasi del parco nazionale del Vesuvio; il prodotto è attualmente disponibile in formato conservato in latta o in vaso vetro al naturale, in acqua e sale, e a pacchetelle

I pomodori Pelati S. Marzano D.O.P. : devono la loro inconfondibile bontà agli indubbi benefici del clima, che risente del favorevole influsso del mare, e alle caratteristiche vulcaniche del terreno di coltivazione; conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, nel pomodoro S. Marzano si trovano tutte le peculiarità del pomodoro fresco; disponibile in latta da 400g o 2,5kg.

Il pomodorino Giallo Campano : un prodotto dai sapori delicati e dolci che richiamano antichi e tipici sapori mediterranei; attualmente disponibile in formato conservato in latta o in vaso vetro al naturale, in acqua e sale, e a pacchetelle

I Friarielli in olio (broccoli alla napoletana): la novità Valgrì di quest'anno sono i Friarielli in olio, prodotto tipico della cucina napoletana che abbiamo reso disponibili in vaso vetro da 520g e da 1000g

Infine, Valgrì è da anni al servizio della ristorazione e dei pizzaioli di tutta Italia, con le sue conserve di pomodoro in confezioni da 2,5 kg: una linea pensata per garantire praticità in cucina e la qualità firmata Valgrì. Tra questi mettiamo alla vs. attenzione il Pomodoro Pizza Napoli 5kgx2, un prodotto in grado di massimizzare comodità, praticità e qualità: solo pomodoro fresco in una confezione asettica che si apre con un solo colpo di forbici e che permette di prelevare il prodotto direttamente con il mestolo. Disponibile anche BIO!

Insomma, la produzione Valgrì è tanto ampia quanto scrupolosa nell’attenzione alla qualità delle materie prime e all’originalità del prodotto finale.

