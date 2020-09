Vanini regala emozioni

Il brand di cioccolato premium Vanini, prodotto da ICAM nell’avanzato stabilimento di Orsenigo (CO), si presenta da protagonista in occasione della prossima campagna autunno-inverno.

Oltre al ritorno sul piccolo schermo con una importante campagna sulle principali reti nazionali, a partire dal 1° ottobre e per una durata complessiva di 4 mesi, tutte le linee di Tavolette Mono-origine saranno protagoniste di una ricchissima promozione al consumatore realizzata insieme all’agenzia TLC Marketing. Un’attività promozionale nuova per il brand sia per la natura dei premi, per la modalità di fruizione, e per la durata, con l’obiettivo primario di ampliare l’attenzione dei consumatori verso il brand, conquistarne il palato, e fidelizzarli attraverso la memorabilità di un premio esperienziale sempre garantito.

Per assicurarsi uno dei premi certi, il consumatore sarà chiamato ad acquistare 3 tavolette appartenenti alle due linee realizzate con cacao del Perù e cacao BIO dell’Uganda, registrarsi sul portale dedicato (www.vaniniregalaemozioni.it) e ricevere in poco tempo un codice-voucher da utilizzare in una delle aree tematiche (Benessere, Degustazione, Educazione/Famiglia ed Intrattenimento) messe a disposizione sul portale e tra le quali scegliere sulla base delle proprie preferenze.

Le esperienze e le emozioni che il consumatore vivrà attraverso questi premi saranno il vero valore aggiunto di questa campagna che, oltre ad essere coerente con il messaggio dello spot TV, rafforzerà nei consumatori l’empatia verso il Brand Vanini, stimolando la creazione di ricordi positivi ad esso legati. Consapevole dell’incertezza e delle difficoltà del momento, il brand propone una meccanica promozionale che consente la fruizione dei premi su tutto il territorio nazionale, sia in modalità fisica che in modalità digitale/a distanza.

I premi, infatti, sono pensati per essere goduti sia fuori casa, come i trattamenti benessere o le degustazioni nelle numerose strutture indicate sul portale dedicato alla promo, che in casa, come i corsi on-line di lingua, i tutorial di make-up, fotografia, e le lezioni di yoga/fitness in streaming; a seconda del territorio di appartenenza del consumatore, su ciascuna delle 4 aree tematiche saranno messe a disposizione differenti opzioni, fisiche e digitali, per accedere ai vari premi, sempre garantendo un elevato valore percepito del gift e attraverso una customer experience agile e soddisfacente.

La promozione verrà comunicata, oltre che con uno sticker su ciascuna tavoletta in vendita nel periodo indicato nelle principali insegne della GDO Italiana, anche attraverso i canali web dell’azienda, gli account Social, ed infine attraverso la creazione di un “codino” pubblicitario che renderà gli spot TV ancora più dinamici e memorabili.