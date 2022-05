VéGé e Decathlon uniti dall’amore per lo sport

L'idea che mette insieme VéGé e Decathlon a sostegno dello sport è quella di impegnarsi nel sociale per promuovere stili di vita salutari, strutturando anche il business in base a questo ideale. Nasce così l'iniziativa a sostegno della pratica sportiva che dal 21 settembre all'11 dicembre 2022 vedrà protagonisti i negozi del Gruppo VéGé e le attrezzature Decathlon, a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio.

VéGé e Decathlon per lo sport

L'obiettivo è fornire attrezzature e abbigliamento sportivo alle associazioni dilettantistiche, club e palestre attive sul territorio, quelle che più contribuiscono a diffondere la pratica sportiva e i suoi valori presso la popolazione, soprattutto i più giovani, e per le quali la pandemia ha creato difficoltà sempre maggiori.

I clienti dei negozi alimentari coinvolti accumulano un QR code per ogni 15 euro di spesa, con ulteriori QR code da conquistare acquistando i "prodotti acceleratore", una selezione di prodotti industria ed mdd presenti a volantino. Attraverso una app dedicata, i QR code si potranno devolvere a una o più associazioni sportive (le quali dovranno iscriversi alla "gara" presso il negozio VéGé locale). Le associazioni che conquisteranno più QR code vinceranno le gift card e pack da 500 euro per articoli sportivi personalizzati (per esempio, magliette, divise, sacche... con il logo della squadra). Decathlon applicherà un ulteriore 10% di sconto sui prodotti acquistati con le gift card.

L'iniziativa avrà 4 nomi e altrettante campagne di comunicazione, ovviamente coordinate, per salvaguardare l'unicità delle insegne presenti nel Gruppo. Di conseguenza, le associazioni sportive potranno iscriversi anche presso più di un negozio e collezionare più QR code grazie all'attivismo dei propri iscritti. L'esperienza che sta alla base di questa scelta è quella fatta con le scuole per la raccolta di materiale nell'iniziativa "Noi amiamo la scuola". Non a caso, perché anche lo sport fa parte (o dovrebbe) della quotidianità delle famiglie con bambini, come suggerisce Francesca Repossi, responsabile marketing di Gruppo VéGé spiegando l'iniziativa.

La direzione strategica

"Lasciare un mondo migliore di come l'abbiamo trovato" è il claim lanciato da Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di Gruppo VéGé. L'iniziativa coinvolge due dei valori portanti del Gruppo, quello della sostenibilità, intesa come equilibrata nutrizione, lotta allo spreco alimentare, salute delle persone, e quella dell'attenzione al territorio nel quale operano gli imprenditori VéGé. Il Gruppo è stato il primo negli Anni 60 a lanciare il collezionamento con i bollini ed è da sempre attivo nel sociale, non ultimo attraverso il sostegno alla popolazione ucraina.

Parallelamente, Santambrogio sottolinea la scelta strategica di creare multitouch point (non canali, non formati e nemmeno insegne), ovvero luoghi fisici e virtuali che consentono ampia scelta sulle modalità di acquisto. VéGé ha attivato l'online da poco, con la pandemia, ma conta già 236 punti di ritiro, la seconda posizione in Italia, e accordi di partnership con Everly e Glovo in tutte le 14 regioni di presenza.

Sui "prodotti acceleratore" interviene Edoardo Gamboni, direttore commerciale VéGé: l'iniziativa è stata comunicata a 410 partner Idm, in modo da avere tutti i giorni prodotti acceleratore in promozione, quindi ogni settimana presenti nel volantino, concretamente 50 prodotti in più rispetto allo standard. La selezione si basa anche sulla salubrità e il legame con lo sport dei prodotti stessi, per questo nella rosa ci saranno anche quelli della nuova linea mdd OhiVita, quindi biologici, rich in, free from e funzionali.

In concreto per il sostegno di VéGé e Decathlon per lo sport significa che la comunicazione coinvolgerà i canali tradizionali e anche i social, e che le gift card sono digitali, quindi fruibili in store ma anche sull'eCommerce Decathlon, se nell'area dove è presente il negozio VéGé non ci sono punti di vendita Decathlon facili da raggiungere. Digitale è anche il QR code e la modalità di donazione, via app dedicata.

Prospettiva Decathlon

A parlare della partnership è Fulvio Matteoni, responsabile relazioni istituzionali di Decathlon, da 29 anni in azienda, per 13 anni presidente e Ad. "Decathlon e VéGé sono accomunati dal desiderio di essere localmente introdotti sul territorio - spiega - i punti di vendita non devono essere 'parcheggiati' in un'area ma devono farne parte integralmente. In più, la mission aziendale di rendere davvero accessibili il piacere e i benefici dello sport al maggior numero di persone". Il legame di Decathlon con le associazioni sportive è storico ed è seguito da una persona in azienda che le ascolta, esperienza dalla quale è nato anche questo progetto e grazie al quale è stato deciso il taglio delle gift card (in base alla spesa media annua, 650 euro).

Gli obiettivi per Decathlon sono molteplici: accompagnamento ai ragazzi perché sperimentino gratis lo sport, qualsiasi disciplina: diffondere le pratiche sportive, tutte, non solo quelle più comuni come il calcio in Italia; affiancare professionisti agli insegnanti di educazione fisica a scuola, per creare l'interesse nella corretta direzione di pratica e di valori; affiancare alla pratica i valori della lotta al bullismo, per esempio.

I numeri dell'iniziativa da VéGé lo sport è di famiglia

28 Le imprese al dettaglio VéGé coinvolte

2.200 I negozi con le insegne VéGé coinvolti

1.000 euro/500 euro La cifra delle gift card premio per le Asd

2.500 Le associazioni sportive dilettantistiche che sarà possibile premiare

15 euro La cifra di spesa alimentare che dà diritto a un QR code

2 milioni di euro L'investimento di VéGé e Decathlon

VéGé in numeri

7,8% La quota di mercato (in 10 anni si è moltiplicata x6)

4,9 milioni di clienti ogni settimana

3.846 punti di vendita (inclusi i c&c)

Sviluppo 2022

4 ipermercati

9 superete (ristrutturazioni)

73 supermercati

14 cash& carry

31 negozi specializzati

Decathlon in numeri

136 punti di vendita

4 piattaforme distributive

+6 le nuove aperture entro il 2022

1,7 miliardi di euro di fatturato

di cui 13,4% eCommerce

L'Italia è la quarta nazione al mondo nella classifica dei produttori che lavorano con Decathlon