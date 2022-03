Ucraina: il sostegno dei retailer

Varie insegne si stanno mobilitando per inviare un aiuto concreto all'Ucraina, al centro di un conflitto bellico con la Russia. Le iniziative spaziano dalla raccolta fondi al sostegno per le operazioni umanitarie. Ecco alcuni esempi.

L'aiuto di Alì

Nei supermercati Alì è stata avviata la raccolta fondi Emergenza in Ucraina, finalizzata all'acquisto di beni di prima necessità e al sostegno delle operazioni umanitarie portate avanti da Croce Rossa Italiana. L'insegna ha coinvolto i suoi 116 punti di vendita Alì e Alìper, ma anche l'app e Alìperme.it. La possibilità per i consumatori è di utilizzare 100 punti della carta fedeltà e di donare 1 euro a Croce Rossa Italiana, che l'azienda veneta raddoppia a 2 euro. Si può al tempo stesso fare una donazione libera alle casse dei negozi.

Lo stesso meccanismo è stato utilizzato in passato anche per altre emergenze: dal terremoto di Amatrice del 2016 al Tornado che ha colpito i Comuni della Riviera del Brenta nel 2015.

"Abbiamo trovato in Croce Rossa Italiana il partner che ci farà da ponte per portare assistenza sanitaria e sociale sia nelle aree di confine nell’Ovest del Paese, aiutando le

centinaia di migliaia di persone in fuga, sia nelle aree del Paese attualmente sotto attacco militare -spiega Gianni Canella, vice presidente di Alì spa-. Ogni piccolo aiuto, in nome della solidarietà, farà la differenza per alleviare la sofferenza umana. E siamo certi che i

nostri clienti parteciperanno numerosi a questo accorato appello".

Le iniziative di Coop

Anche Coop ha messo in campo idee ed energie per sostenere il popolo ucraino avviando la campagna di raccolta fondi #coopforucraina. Si parte da uno stanziamento di 500.000 euro che tutte le cooperative di consumatori hanno già messo a disposizione, sul quale andranno a sommarsi le donazioni dei soci e dei consumatori che in questi giorni hanno chiesto l’attivazione di un canale per poter dare il proprio aiuto. Aperta anche la sottoscrizione ai dipendenti Coop che vorranno donare ore del proprio lavoro; in questo caso le cooperative si impegnano a raddoppiare i contributi così raccolti. La campagna è attiva già da oggi 4 marzo e si pone l’obiettivo di superare 1 milione di euro. Si può donare alle casse degli oltre 1100 punti vendita Coop o utilizzare la piattaforma eppela.com/coopforucraina o il conto corrente dedicato (IBAN – IT 36 H 02008 05364 000106357816).

Il sostegno va all’Agenzia Onu per i Rifugiati-UNHCR, alla Comunità di Sant‘Egidio e a Medici Senza Frontiere, che già avevano collaborato alla campagna sui vaccini #coopforafrica, attive sul territorio ucraino.

L’obiettivo è fornire assistenza sanitaria, kit di primo soccorso, cibo, vestiti e

accoglienza al confine con l’Ucraina.

“Non possiamo rimanere a guardare; i nostri stessi soci, da sempre solidali e attenti cittadini del mondo ci stanno chiedendo di aiutarli ad aiutare la popolazione ucraina -spiega Marco Pedroni, presidente Coop Italia e Ancc-Coop (Associazione Nazionale

Cooperative di Consumatori)-. Abbiamo deciso un primo stanziamento che avvii gli aiuti, e poi vogliamo permettere ai soci e ai clienti di contribuire a loro volta”.

L'intervento di Esselunga

L'insegna ha attivato una raccolta fondi in collaborazione con Croce Rossa Italiana e con altre società nazionali di Croce Rossa impegnate per rispondere all’emergenza umanitaria. I clienti titolari di carte Fìdaty possono dare il loro contributo utilizzando i punti maturati: ogni 500 punti Fìdaty che sceglieranno di destinare all’iniziativa, Esselunga donerà 10 euro, in beni di prima necessità e di primo soccorso. È possibile partecipare alla raccolta tramite l'app e il sito Esselunga e, nei prossimi giorni, anche presso i negozi della catena. In segno di ringraziamento, i clienti riceveranno in omaggio una confezione di pasta Esselunga di filiera 100% italiana. Anche i dipendenti di Esselunga potranno dare il loro contributo: attraverso una donazione direttamente in busta paga di importo a scelta tra 2, 5, 10 o 20 euro.

Le attività del Gruppo VéGé

A favore dell’emergenza umanitaria in Ucraina, tutte le 31 imprese socie di Gruppo VéGé raccolgono l’appello urgente lanciato dalle associazioni umanitarie impegnandosi a devolvere subito 500.000 euro.

“Ancora una volta, come in altre circostanze emergenziali, Gruppo VéGé e le imprese

associate hanno scelto di essere vicine nel modo più concreto possibile alle esigenze della

popolazione e delle organizzazioni impegnate sul campo a fornire soccorso e beni di prima

necessità -dichiara Giovanni Arena, presidente di Gruppo VéGé-. In centinaia di punti di vendita VéGé, in tutto il territorio italiano, inoltre nei prossimi giorni, partirà l’attività Raccolta alimentare per i profughi. Gruppo VéGé e tutti i suoi clienti hanno sempre dimostrato di essere vicino a chi ha bisogno. Continueranno a farlo”.

L'impegno di Lidl

Il Gruppo Schwarz ritiene prioritario intervenire con rapidità coinvolgendo le proprie insegne commerciali Lidl e Kaufland e donando prodotti per un valore complessivo di 10 milioni di euro: alimenti a lunga conservazione, articoli per l'igiene, tessili e altri beni di prima necessità.

Coin sostiene Save the children

A supporto dei bambini e delle loro famiglie, Coin permette ai propri clienti di dare il loro contributo donando alle casse di tutti i punti di vendita dell’insegna anche solo 1 euro al fondo emergenze attivato da Save the Children.

Come risponde l'industria

Anche le aziende dell'industria rispondono. Sofidel, attiva nella produzione di carta tissue per uso igienico e domestico, ha deciso di donare i propri prodotti in alcuni dei paesi più direttamente impegnati nell’accoglienza ai profughi. L’iniziativa riguarda le società controllate Sofidel Hungary (associazione coinvolta: Nagycsaládosok Országos Egyesülete - Organizzazione Nazionale delle Famiglie), Sofidel Poland (associazioni coinvolte: Croce Rossa Polonia e Caritas Polonia) e Sofidel Romania (associazione coinvolta: Croce Rossa Romania) nei cui paesi stanno giungendo migliaia di civili in fuga dal conflitto.

L’ammontare complessivo della donazione equivale a circa 130mila rotoli di carta igienica.