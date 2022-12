Settimo iperstore IperDecò in Sicilia per il Gruppo Arena (VéGé) che evolve il format e rafforza la presenza nella provincia di Palermo

Il Gruppo Arena (VéGé) potenzia la sua presenza in Sicilia e punta sul format IperDecò con un punto di vendita (ex Ipercoop), sviluppato su un'area di 3.500 mq, realizzato all’interno del centro commerciale Forum di Palermo. Si tratta del settimo iper nell'Isola. Rispetto agli store già realizzati, questo negozio si presenta con un'immagine evoluta e un'offerta completa e più ricca rispetto alla tradizione dell'insegna. "Abbiamo avviato nel 2019 il nostro sviluppo all'interno della cintura metropolitana di Palermo dove oggi operiamo con 12 punti di vendita di medie e grandi dimensioni a cui si aggiungono una decina di store in franchising -afferma il direttore generale Giovanni Arena-. Questo punto di vendita presenta un format evoluto e nasce come luogo di incontro, pensato per essere vissuto giornalmente come spazio di socialità, ideale per le famiglie. Inoltre, mantiene i posti di lavoro precedentemente impiegati".

Le caratteristiche di IperDecò

In questo punto di vendita il gruppo ha notevolmente potenziato il non food integrando il Bazar con piccoli e grandi elettrodomestici ma anche il reparto giocattoli e lo spazio dedicato alle piante, ben evidenziato da comunicazione interna. Novità che saranno replicate in tutti gli iperstore attivi nella regione. Lo store presenta inoltre delle soluzioni tecnologiche più evidenti rispetto ai negozi della rete grazie alla presenza di pannelli led dislocati in tutti i reparti che forniscono informazioni ai consumatori sull'assortimento, sulle offerte e sulle novità che l'azienda vuole comunicare al cliente.

L'offerta

L'iperstore propone caffetteria, cucina, ristorazione, panetteria e pasticceria di propria produzione, sushi gourmet, orteria, market dei freschi e non mancano cluster con prodotti free from: senza lattosio, senza glutine, per diete vegetariane e vegane.

Prima delle casse i consumatori possono sorseggiare una spremuta d’arancia in uno spazio apposito o decidere di consumare nello Spazio Sapore con piatti pronti o cucinati espressi dagli chef della cucina interna e a vista. Le eccellenze agroalimentari sono contrassegnate dal bollino “selezione gourmet” mentre la macelleria servita presenta una selezione delle migliori carni siciliane, provenienti da una filiera altamente certificata Antibiotic Free. Il reparto è dotato di celle ad umidità e temperatura controllate per la frollatura delle carni.

I servizi

Tra i servizi: il free wi-fi, l’elimina coda digitale, le casse self-scanning e self-payment oltre alla dozzina di tradizionali, i corsi di cucina aperti a tutti, oltre a cooking show ed eventi formativi con chef e sommelier.