Veggy Good di San Carlo si lega alla Federazione Ginnastica

Triangolini non fritti, particolarmente sottili e croccanti, disponibili in tre varianti: riso e tre legumi (piselli verdi e gialli, fagioli neri), riso rosso integrale e lenticchie e ceci croccanti. Sono stati studiati e lanciati da San Carlo, azienda leader del mercato italiano chips e snack, per assecondare le esigenze di un target disponibile a una pausa leggera di gusto. Con Veggy Good l'azienda ha deciso di legarsi come prodotto ufficiale dagli atleti della Federazione Ginnastica Italiana. È il modo di avvicinare consumatori giovani e dinamici, alla ricerca di naturalità ed equilibrio, Segnalandosi anche quale soluzione per gli sportivi agonisti.

La FGI, decana delle Federazioni Sportive riconosciute dal Coni, con i suoi 150 anni di vita, compiuti lo scorso anno, promuove ed organizza su tutto il territorio (con 1.300 società sportive affiliate, 150.000 tesserati e un numero di praticanti, complessivo, che si aggira intorno alle 700.000 unità, soprattutto adolescenti e a prevalenza femminile) le diverse discipline sportive di Artistica, Ritmica, Trampolino Elastico, Aerobica, Acrobatica, Team Gym e Parkour, a tutti i livelli e per tutte le età, nonché le innumerevoli attività che i suoi atleti praticano ogni giorno con passione e dedizione.

I prossimi impegni internazionali vedranno le Farfalle della Ritmica in pedana agli Europei di Kiev, in Ucraina, a fine novembre, e gli azzurri e le azzurre dell’Artistica impegnati agli Europei di Mersin in Turchia, a dicembre. Nel 2021, sulla road to Tokyo, dove la ginnastica ha già qualificato 14 ginnasti, le rappresentative italiane torneranno in azione, ancora nelle rassegne continentali, ma soprattutto, dopo l’estate, ai Campionati del Mondo.

L'intero progetto sarà accompagnato da una campagna multicanale innovativa con particolare attenzione al digitale.