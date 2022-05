Vemcount: Footfall Analysis & Prediction

Vemco Group dal 2005 è fornitore di soluzioni Analytics per il mondo del retail. È oggi una delle società leader nel settore, rappresentata in più di 95 paesi, con più di180 rivenditori locali certificati.

La piattaforma Vemcount fornisce dati in tempo reale. Misura i flussi di varchi, corridoi, negozi, centri commerciali e tutti gli spazi strategici al fine di aumentarne performance e vendite. L’accurata tecnologia è l’elemento fondamentale per ottenere dati di alta qualità. Vemcount è inoltre in grado di stabilire obiettivi e tracciarne i risultati, creare report tailor-made con integrazione di dati esterni, fornire dashboards condivisibili e personalizzabili tramite widgets.

Le caratteristiche:

Soluzione in Cloud hosted by Amazon

Disponibile come soluzione cloud privata

Accesso via browser on PC, Mac e smartphone

Elaborazione di dati al 100 % anonimi, in linea con la normativa GDPR

Soluzione Open Source

Vemco Group ha collaborato con aziende di tutto il mondo integrando le loro tecnologie con il software Vemcount Analytics.

Key factors:

Integrazione con sistemi ERP e BI

Export dati automatico via mail o FTP

Completa integrazione via API

Interfaccia di facile utilizzo:

Dashboard user-friendly e personalizzabile

Alerte notifiche in real-time

Diversi livelli di utenza

Widgets

Le soluzioni Vemcount coprono aree di qualsiasi dimensione e hanno la funzionalità di escludere fattori non necessari dai conteggi. Anche in condizioni difficili, Vemcount rileva le caratteristiche dei clienti con una precisione del 98%.

Come funziona?

Precisione

Un sensore raccoglie i dati sul traffico dei visitatori con elevati livelli di precisione.

Tracciamento

Il sensore viene posizionato all'interno o all'esterno, dove verrà misurato il traffico dei visitatori.

Risultati

Il nostro software Vemcount Analytics è integrato nel sensore per confrontare i set di dati e generare approfondimenti.

Ottieni il massimo dai sensori con Vemcount Analytics attraverso le funzionalità di: