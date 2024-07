L'evento vedrà la partecipazione di circa 250 appassionati di padel che si sfideranno in una maratona di due giorni dedicata allo sport

Ventura annuncia la sua prima edizione del Ventura Padel Marathon, un evento sportivo proprietario, dedicato al mondo del Padel, che si terrà il 29 e 30 giugno a Roma. L'evento vedrà la partecipazione di circa 250 appassionati di padel che si sfideranno in una maratona di due giorni dedicata allo sport e al divertimento.

“Vogliamo che Ventura diventi un brand sempre più vicino alle persone -fanno sapere dall'azienda- che condivide i valori dello sport, della salute e del benessere offrendo una gamma di prodotti ideali per rifornirsi di energia e vitalità in modo sano e completamente vegetale, sia durante lo sport che nella vita di tutti i giorni.” Questa la mission del brand che promuove l'healthy snacking e crede da da sempre negli end-benefit funzionali della frutta secca.

Durante il torneo, i partecipanti potranno conoscere e testare Forza Vegetale, il mix di frutta secca tostata proteico di Ventura. Ogni atleta riceverà infatti una confezione da 40g del mix Ventura proteico, fonte di proteine vegetali, indicato per reintegrare le energie consumate e supportare la massa muscolare durante la gara.

A supporto degli atleti, Ventura offrirà inoltre un healthy break con protagonista la linea BBmix di frutta secca, che ha visto recentemente un completo restyling del look, e le nuove creme spalmabili di frutta secca. L’assortimento di quest’ultime è 100% biologico e comprende sei referenze in vaso da 175 grammi, ideato per soddisfare un target attivo, sportivo e attento ad una sana alimentazione.