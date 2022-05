Vero Latte arriva a Oxford con il primo punto di vendita all’estero

Vero Latte, il brand di Massimiliano Scotti, dedicato al gelato, guarda oltre i confini italiani e apre il suo primo punto di vendita internazionale

Dopo il debutto al Fidenza Village, il brand italiano dello chef gelatiere campione d’Europa Massimiliano Scotti, Vero Latte punta all'estero e conquista la sua prima piazza internazionale. Il marchio è infatti entrato con un punto di vendita al Bicester Village di Oxford, il primo dell’azienda fuori dai confini nazionali. Il programma di espansione del marchio è stato avviato a marzo grazie alla partnership con The Bicester Collection che ha consentito l'aperture dei due chioschi dedicati all’esperienza del gelato gourmet e alla diffusione della cultura del vero gelato artigianale italiano nel mondo. In Italia, il brand aveva debuttato circa sette anni fa a Vigevano con un primo store.

Il nuovo store

Lo store riprende il format già sperimentato a Fidenza e propone un chiosco ecosostenibile, interamente realizzato in vetro e munito di apparecchiature SMEG 50’S Style di ultima generazione.

L'assortimento, in linea con la proposta del brand, dispone dei gusti signature del

brand come il Pistacchio integrale lievemente salato, la Nocciola Igp del Piemonte e la

Stracciatella, accostati a sapori esclusivi volti ad omaggiare il territorio inglese come i Five O’Clock Tea, a base di fior di latte e infuso di tè Earl Grey, e il sorbetto alla fragola infuso con tè alla camomilla Strawberry Fields.

Gli obiettivi di sviluppo

Dopo le prime due aperture, l'insegna sarà certamente ampliata in aree non ancora presidiate. A riguardo Massimiliano Scotti spiega: “Portare il mio gelato artigianale fuori dai confini italiani è un grandissimo sogno che si realizza. Mi sembra incredibile pensare che a soli 7 anni dall’apertura del primo store Vero Latte di Vigevano un progetto così ambizioso si stia già concretizzando. Sono entusiasta di questa nuova avventura con The Bicester Village Shopping Collection che permetterà al nostro straordinario gelato artigianale italiano di arrivare presto in altri villaggi europei e, in futuro, anche oltreoceano”.