Viaggiator Goloso: item pasquali con la Veneranda Fabbrica del Duomo

La collaborazione tra il Viaggiator Goloso e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo, continua con nuove iniziative in occasione delle imminenti festività pasquali. Pronte le referenze in edizione limitata: l’Uovo del Duomo e la Colomba firmata dallo chef stellato Gian Piero Vivalda, proposti in una confezione dedicata all'occasione che richiama il motivo floreale presente sulla pavimentazione della Cattedrale e offre l’opportunità di osservare immagini storiche conservate nel secolare Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Questa operazione, come da tradizione, ha anche un risvolto sociale perché tutti coloro che acquisteranno i prodotti, contribuiranno a sostenere i restauri della Cattedrale. Inoltre, all’interno dell’Uovo e della Colomba il Viaggiator Goloso è presente un coupon omaggio per l’ingresso alle Terrazze del Duomo, rispettivamente per 1 e 2 persone. I due prodotti danno anche diritto a uno speciale sconto del 20% da utilizzare presso il Duomo Shop o su questo sito. I prodotti sono in vendita negli store il Viaggiator Goloso oltre che in una selezione di punti vendita U2 Supermercato e U! Come tu mi vuoi, presso il Duomo Shop di Piazza Duomo 14/A e online, sul isto eCommerce dedicato.

Le dichiarazioni

"Dopo l’incredibile successo del Panettone allo Zafferano, per festeggiare la Pasqua abbiamo realizzato due prodotti simboli di questa festività, la Colomba e l’Uovo, con l’obiettivo di continuare a sostenere le opere di restauro della Cattedrale e insieme offrire la possibilità di esplorare l’immenso patrimonio artistico e culturale che una visita alle terrazze del Duomo offre" dichiara Rossella Brenna, amministratore delegato Unes.

"Attraverso questa nuova iniziativa, potremo non solo celebrare la Pasqua insieme ai cittadini, ma offriremo loro la possibilità di tornare a visitare le splendide Terrazze della Cattedrale che già a fine Ottocento, come ci raccontano i documenti d’Archivio, accoglievano i milanesi per festeggiare la domenica riuniti oppure per creare momenti di piacevole condivisione" aggiunge Fulvio Pravadelli, direttore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.