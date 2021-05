Dopo un focus sulla differenza tra porsi come seller o vendor su Amazon, passiamo a parlare dei vantaggi del programma Fba per vendere sulla piattaforma. Chi sceglie quest'ultimo, infatti, è premiato in termini di visibilità del prodotto, ma non solo.

Sopra una video pillola sul tema creata da Inthezon in collaborazione con Gdoweek. Nella seconda puntata della nostra serie Roberto Botto, Ceo di Inthezon, spiega come accedere al programma e sul suo funzionamento, con tutti i relativi plus.