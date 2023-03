Crai apre a Roma, nel centro commerciale Caput Mundi

Crai Tirreno apre un nuovo store di prossimità, a vocazione turistica a Roma, nel nuovo centro commerciale Caput Mundi, vicino al Vaticano

Si chiama Caput Mundi l’idea per fare shopping al centro del mondo, proprio vicino al Vaticano, ed ammirare l’arte moderna e contemporanea: il nuovo mall nel cuore di Roma ha due ingressi, uno da via della Conciliazione (via Pfeiffer) e l’altro direttamente dal parcheggio multipiano Terminal Vaticano con ingresso in via Urbano VIII.

Caput Mundi apre al pubblico oggi 16 marzo per accogliere sia i romani, sia i turisti che vengono da tutto il mondo per visitare Roma ed il Vaticano.

Il centro commerciale

Oltre 40 boutiques, con selezionati brand italiani e stranieri, alcuni dei quali al loro debutto in Italia, tra abbigliamento, accessori, gioielleria, giocattoli, cosmesi, ed una food hall ben strutturata. La superficie complessiva di Caput Mundi è di 11.000 mq - di cui 5.000 per la galleria e 6.000 per i parcheggi e magazzini. Il concept architettonico è firmato da Waferstudio per GruppoCOMUNICAZIONE. Il progetto impiantistico dello Studio Stimp, diretto dall’Ing. Sergio Giuseppini, ha consentito, tra l’altro, di certificare il Caput Mundi come Covid free grazie a sistemi di filtraggio e sanificazione costante dell’aria.

Non solo acquisti, quindi, ma anche un modo di trascorrere il tempo tra moda, buon cibo, arte e intrattenimento. Caput Mundi ospiterà eventi culturali e mostre d’arte in uno spazio dedicato anche agli artisti moderni e contemporanei. La prima mostra vanta opere di prestigio, tra cui cinque Andy Warhol.

Essendo situato al quinto piano del parcheggio posto ai piedi del Gianicolo, tutti i visitatori del Mall hanno a loro disposizione il parcheggio multipiano, collocato all’interno del medesimo edificio. Un’area dedicata sarà a disposizione delle auto Eni Enjoy, mobility partner di Caput Mundi Mall, che firma anche il bar d’ingresso.

Lo store Crai

All’interno degli spazi di Caput Mundi ha trovato posto anche un piccolo ma fornito punto di vendita a insegna Crai, che fa parte di Crai Tirreno, società che fa parte di Abbi Holding - F.lli Ibba. Spiega le sue caratteristiche Giorgio Annis, AD Crai Tirreno, che sottolinea come anche questo store confermi il classico ruolo di retailer di prossimità ed ultraprossimità del gruppo, che vuole anche rafforzare il suo legame con il territorio. Parliamo di una superficie di piccole dimensioni concentrata sul non food, che sottolinea il claim della campagna "Benvenuti nel cuore d'Italia", scritto a lettere grandi sul cursore in alto degli scaffali.

La vocazione turistica dello store è confermata dal fatto che tutta la comunicazione in store è anche in inglese