Video Tour: il Despar di Bari

Luigi Peschechera, direttore sviluppo di Maiora despar Centro Sud, ci guida all'interno di uno dei più piccoli store della rete dell'impresa fondata dalla famiglia Cannillo, lo store Despar che si trova all'interno della stazione ferroviaria di Bari, aperto già da qualche tempo.

Lo store si caratterizza per essere un format convenience, in grado di risolvere i bisogni sia dei viaggiatori sia delle persone che lavorano nei molti uffici circostanti (banche, aziende, uffici regionali), oltre che nelle rispettive abitazioni.

L'assortimento è stato studiato per garantire una spesa completa, che prevede sia brand industriali leader sia mdd con una politica commerciale che segue le logiche dell'Every Day Low Price, anche per evitare di avere un'eccessiva movimentazione di prodotti dovute a promozioni che questo negozio non sarebbe in grado di sostenere.

Particolare attenzione viene dedicata di prodotti adatti ai viaggiatori, come panini imbottiti, bibite fresche, frutta e verdura tagliata, ecc.

"Il negozio ha sempre lavorato bene, raggiungendo il budget previsto, anche se durante la pandemia è stato penalizzato dalla mancanza di viaggiatori e personale negli uffici, numeri in ripresa in questi ultimi mesi", conclude Peschechera.