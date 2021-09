Video Tour: il nuovo format di cash & carry Altasfera

A Monopoli (Ba) e Lecce, Maiora Despar Centro Sud ha aperto un nuovo cash&carry, in una struttura di circa 3.000 mq acquisita da un precedente operatore. “Questo store rappresenta il modello sul quale abbiamo costruito la nostra il nostro concept di C+C di 3.000-3.500 mq, una delle tre tipologie che caratterizzano la nostra rete a insegna Altasfera -sottolinea Francesco Di Nardo, direttore B.U. cash & Carry di Maiora-. In particolare, questa struttura è stata costruita a livello di assortimento e di servizio pensando alle esigenze di una clientela principalmente horeca, la cui incidenza sul fatturato va dal 70 al 75% del fatturato, con differenze legate alla stagionalità”.

In questo senso, Altasfera Monopoli presenta tutti i reparti necessari a soddisfare le esigenze degli operatori che, al di là della loro dimensione, trasformano food e appartengono a una ristorazione di fascia media, che comprende paninoteche, bar che preparano piatti durante la pausa pranzo piuttosto che focalizzati sugli aperitivi e sul dopo cena, piuttosto che pizzerie e trattorie di fascia media per famiglie, anche se non abbiamo dimenticato i piccoli dettaglianti ancora indipendenti, per i quali questo Altasfera si è rivelato particolarmente importante, soprattutto in epoca di pandemia.