Video Tour: Iper, La grande i al Fiordaliso di Rozzano (Mi)

Iper, La grande i, storica locomotiva alimentare del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano alla periferia sud di Milano, si amplia e si rinnova in linea con la filosofia dell’insegna di teatralizzare freschi e relativi laboratori a vista (soprattutto quello dedicato a pane e pasticceria), aree di ristorazione, spazi di specializzazione per il non food, sia con soluzioni proprie (come nel giocattolo o nell’abbigliamento con Cà Iper, storico brand di Finiper rilanciato sul mondo casa, non solo con articoli Cà Iper, anche una selezione propria) sia con partnership importanti dall’abbigliamento bambino (BluKids) all’elettronica di consumi (Unieuro)

Sviluppato su 10.500 mq (circa 2.000 mq in più del vecchio ipermercato, che entro fine anno sarà occupato da nuovi negozi), si trova in un’area di nuova costruzione, con un ingresso indipendente e dotata di lunghe vetrate che fanno entrare la luce naturale (come all’Iper di Arese, in fase di rinnovamento). Il collegamento con il centro commerciale è garantito da una nuova piazza interna, sulla quale si apre l’ingresso sull’area alimentare dell’ipermercato, oltre che una food court con Caffetteria, Croissanteria, Pizza con forno a legno, e due chioschi: uno per il bar classico, dalla colazione agli apertivi con tagliere, e un secondo specializzato in cucina orientale, Dim Sum Go, prima sperimentazione.

La food court si completa con la Cucina Orto e Grill, il corner del sushi, il Candy Bar, di nuova concezione, vicino all’ingresso principale. Inoltre, sopra le casse è stato realizzato un soppalco di 500 mq per il ristorante Terre, specializzato in cucina regionale, in apertura nei prossimi mesi.

L’ipermercato in senso stretto si caratterizza per un assortimento di oltre 40.000 referenze, tra freschi, ad alto impatto visivo con banchi assistiti e laboratori a vista, lo shop in shop per i surgelati, la Cantina con oltre 1.100 etichette (compresi 100 vini a marchio Grandi Vigne), arricchita dal totem “Ti consiglio un Vino”, in collaborazione con Vinhood, per guidare i clienti nella scelta e mandarli direttamente allo scaffale.

L’offerta si completa con le aree dedicate al non food: il polo salute con IperFarma e IperOttica, l’area I Fiori di Iper (per i quali è stato creato un negozio sulla piazza di accesso al centro), l’elettronica con Unieuro, il PetFoodStore (4.000 referenze) collocati all’ingresso principale, che si affacciano sulla corsia promozionale, mentre lungo il corridoio centrale, si incontrano l’area giocattolo, dal forte impatto visivo, la cartoleria, lo spazio BluKids, il reparto casa Cà Iper).

Per favorire l’accessibilità e la pedonabilità, è stata creata una webapp, con la funzionalità DoveSiTrova, che permette di vedere sul proprio smartphone la posizione esatta a scaffale del prodotto desiderato.