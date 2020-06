Vinci tu!, il concorso “green” di Saclà

Uno stile di vita sano e rispetto per l'ambiente. Per concretizzare questa filosofia, Saclà ha lanciato il concorso Vinci Tu! i cui premi sono stati pensati per sottolineare l’impegno dell'azienda nei confronti del pianeta e della salvaguardia dell’ambiente. Questo concorso, infatti, rappresenta un’ulteriore tappa del progetto #thanksplanet, l’iniziativa di Saclà nata nel 2019 in collaborazione con LifeGate che ha contribuito alla salvaguardia di un milione di metri quadri di foresta Amazzonica.

Come partecipare

Basta acquistare una confezione da due vasetti in vetro di Olive Verdi Snocciolate Saclà, registrarsi su questo sito inserire il codice che si trova all’interno della confezione e scoprire in pochi clic se si è tra i fortunati che possono vincere premi esclusivi. In palio una borraccia al giorno, uno zaino Tucano realizzato completamente con materiali riciclabili a settimana e una bicicletta Bianchi al mese.