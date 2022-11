Vitakraft, al via la campagna televisiva con Gerry Scotti

Sarà proprio l’amatissimo conduttore Gerry Scotti a presentare, nel momento di maggior audience della puntata, i prodotti top della gamma Vitakraft Vitakraft

Partirà domani la campagna pubblicitaria televisiva di Vitakraft pianificata su “Caduta libera”, il programma top del palinsesto preserale di Canale 5, condotto da Gerry Scotti. Un game show visto da oltre 3,2 milioni di telespettatori con uno share di adulti di quasi il 22%. Sarà proprio l’amatissimo conduttore Gerry Scotti a presentare, nel momento di maggior audience della puntata, i prodotti top della gamma Vitakraft. Il format pubblicitario scelto prevede, in ognuna delle 7 puntate in onda dal 13 al 19 novembre, una telepromozione, in gergo “long video”, e due mini spot in apertura e chiusura della trasmissione.

Vitakraft ha pianificato una campagna pubblicitaria autunnale densa di iniziative. L’azienda, attiva nel segmento dei prodotti per animali da compagnia, prosegue l’attività di comunicazione multicanale spaziando dagli eventi ai social, dalle riviste specializzate alle sponsorizzazioni e ora si concentra sul mezzo TV.

“Presentare al pubblico i nostri prodotti nel preserale di Canale 5, per giunta con uno dei conduttori più amati della Tv -dichiara l’amministratore delegato Claudio Sciurpa– è un vero piacere. Il coronamento di una stagione ricca di successi che vede il fatturato crescere a due cifre e il marchio Vitakraft sempre più amato dai pet lovers”.

Parallelamente prosegue anche la campagna di spot televisivi in abbinamento alla trasmissione L’Arca di Noè di Canale 5, ideata da Mimum e rivolta proprio agli amanti degli animali. La campagna, iniziata a settembre, durerà fino alla vigilia di Natale con spot in onda tutte le domeniche in apertura di programma dopo il TG5.

La sola comunicazione televisiva di Vitakraft raggiungerà oltre 80 milioni di visualizzazioni e punterà sul rafforzamento della brand identity con focus specifici su tre linee di prodotti: i best seller di Vitakraft in fatto di snack per cani e gatti come i Beef Stick e i Cat stick e la linea di alimenti umidi Poesie.

Nei primi mesi del 2023, inoltre, i prodotti Vitakraft torneranno in TV, questa volta sotto forma di product placement, nella serie TV di successo Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada e Francesco Arca in prima serata su Canale 5.