Vitakraft lancia “Petit”, la mini porzione

Una gamma di alimenti per gatti super appetitosa prodotta con ingredienti di alta qualità, disponibile in tante ricette originali e sfiziose. Sono queste le caratteristiche principali di Poesie, la linea di alimenti umidi per gatti proposta da Vitakraft e disponibile finora in salsa o gelatina nelle sottolinee Délice in pouch bag, Création nell’inconfondibile vaschetta a cuore e Mousse in scatoletta, tutte da 85g.

La linea Poesie si amplia ora con Petit, un nuovo menù delizioso e raffinato.

I gatti di tutte le razze non resisteranno alla bontà di questi deliziosi menù realizzati in piccole confezioni pouch da 50g per offrire più pasti al giorno.

Nuove le ricette, sempre Made in Germany, formulate con ingredienti di alta qualità e perfettamente calibrate per le esigenze nutrizionali dei gatti. Ogni porzione servita fresca, con gustosi pezzetti naturali di carne senza aggiunta di zuccheri, coloranti artificiali, conservati e cereali (nella versione Cat Grass Selection senza frumento). Piccoli pasti dalla grande appetibilità che supera il 90%!

Sappiamo che nel segmento degli alimenti umidi per gatti la gran parte del fatturato delle confezioni pouch viene realizzato con i multipack che creano quindi nuove occasioni di consumo. Per questo Poesie Petit si presenta in un’elegante e pratico multipack da 6 bustine.

Più varietà nella ciotola del gatto grazie a questo nuovo alimento completo arricchito con pezzetti di cuore o irresistibile erba per gatti. Due sono le varianti: Heart Selection con 3 bustine al manzo e 3 al pollame e Cat Grass Selection con 3 bustine al pollo e 3 al tacchino.

Scopri tutta la linea di alimenti Poesie a questo link: https://www.vitakraft.it/prodotti/gatti/umido/linea-poesie/