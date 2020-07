Walmart lancia il competitor di Amazon Prime

Continua la sfida su suolo statunitense tra i due colossi a stelle e strisce Amazon e Walmart. Quest'ultimo ha infatti annunciato il lancio del suo nuovo servizio in abbonamento Walmart +, che in stile Amazon Prime consegna in giornata la spesa food e non food per un costo annuale di 98 dollari l'anno (Prime in Usa ne costa 119).

Il programma offre anche altri vantaggi come sconti sul carburante e si pone, naturalmente sul fronte dello stesso tipo di assortimento, in diretta competizione con il servizio di Bezos (150 milioni di membri nel mondo). Una scelta che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, quella di Walmart, soprattutto a fronte del fatto che molti dei suoi clienti risultino già sottoscrittori di Prime.

Intanto, anche Uber, che sta acquisendo Postmates, ha annunciato il lancio di un proprio servizio di consegna di generi alimentari in America Latina, Canada e a seguire negli Usa. Amazon, comunque, si conferma anche quest'anno il brand di maggior valore al mondo, in continua crescita.