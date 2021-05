Wave: pack green per il detersivo in fogli

Il detersivo in fogli distribuito da Blugenia, società veneta che si

impegna a sviluppare business con alto tasso di etica e di trasparenza, adotta un nuovo packaging 100% plastic free: oltre alla scatola in cartone, le cui fonti sono garantite responsabili, per imballare i fogli-detersivo oggi viene impiegata una pellicola in cellulosa rigenerata, materiale 100% compostabile.

Il prodotto è disponibile in due varianti: Classic (profumato) e Sensitive (senza profumo). Le modalità di utilizzo di Wave sono semplici: basta mezzo foglio in lavatrice ma anche a mano. Non contiene parabeni, candeggina, 1,4-Dioxano, sbiancanti ottici, fosfati e microplastiche. È ipoallergenico, adatto quindi anche alla pelle dei più piccoli.

Il prodotto è disponibile sia online a questo sito e su Amazon sia nel canale della distribuzione moderna.

A riguardo l'azienda spiega: "Il progetto Wave ha preso vita da un modo nuovo di guardare il mondo, frutto di anni di analisi con studi sui comportamenti dei consumatori, della distribuzione e sull’utilizzo di detersivi. E un’attenta progettazione, per arrivare a sviluppare un prodotto che riducesse l’impatto sulle persone e sull’ambiente, ma nello stesso tempo di qualità, performante e alla portata di tutti. Blugenia, peraltro, si propone di non limitarsi al mercato nazionale, ma di avviare l’esportazione globalmente, e non solo nel canale online".