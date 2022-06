Wedelivery: il nuovo home delivery siciliano

A Catania e provincia è stato attivato Wedelivery, servizio di home delivery che comprende ristoranti, farmacie e supermercati, attivo sette giorni su sette

Dall'idea di tre giovani imprenditori, aggiudicatari del bando Resto al Sud, l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in alcune aree del Paese, nasce Wedelivery, attivo a Catania e provincia. La piattaforma fornisce un servizio di home delivery comprendendo sia i ristoranti della provincia etnea, sia altre attività commerciali di prima necessità come farmacie e supermercati.

Costi e modalità del servizio

Wedelivery è attivo tramite customer service telefonico dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 23.30 dal lunedì al sabato, mentre la domenica dalle ore 19.30 alle 23.30, disponibile anche tramite il sito dedicato o le App. Per effettuare l'ordine basta registrarsi al sito e accedere scegliendo i prodotti da acquistare da aggiungere al carrello con un click. Il sito evidenzia un'area dove il cliente può segnalare eventuali allergie, intolleranze da comunicare a Wedelivery o direttamente al partner scelto. Il consumatore può inoltre scegliere la modalità di pagamento e infine inviare il proprio ordine.

Il prezzo del servizio è differente in base al luogo in cui viene effettuato l'ordine o in relazione a cosa si vuole ordinare e non prevede un ordine minimo da rispettare. Si parte da un costo minimo di consegna di 1,30 euro per ordini effettuati nei ristoranti ma con un prezzo variabile a seconda della distanza tra cliente e locale. Per ordini effettuati dalle farmacie il costo di consegna è 2 euro. In questo caso, se il consumatore richiede il ritiro della ricetta nella propria abitazione o medico curante, sarà addebitato un costo di consegna ulteriore di 2 euro. Se invece si ordina da un supermercato il costo di consegna sarà fisso a 3.90 euro. Con Wedelivery si può ordinare online 7 giorni su 7 scegliendo la fascia oraria disponibile al completamento dell’ordine nel carrello. I driver consegnano in scooter ed utilizzano contenitori termici di 40x40x45 cm che consentono di trasportare qualunque cosa che non superi i 15kg.