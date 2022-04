Whirlpool, Barbara Kagan direttrice Operational Excellence

Whirlpool nomina Barbara Kagan nuova direttrice Operational Excellence per la regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) con l'obiettivo di guidare la trasformazione industriale dell’azienda nell’area continentale

Barbara Kagan è la nuova direttrice Operational Excellence di Whirlpool per la regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). A Barbara viene affidata la guida e l’implementazione della trasformazione industriale dell’azienda nell’area continentale, in ottica di eccellenza operativa e miglioramento continuo per gli 11 siti produttivi in Emea inclusi i 4 italiani. Nello svolgimento delle sue attività Barbara riporterà direttamente a Luigi La Morgia, vice presidente operazioni industriali e supply chain per Whirlpool in Emea.

Il ruolo di operational excellence è chiave nello sviluppo industriale di una azienda, ancor di più in un momento come quello attuale dove agilità nell’organizzazione produttiva e capacità di adattamento a scenari complessi sono la chiave per la competitività.

Kagan, affiancata da team operativi in tutti i siti, avrà un particolare focus verso l’innovazione e la sostenibilità, rendendo i processi produttivi più efficienti e con meno sprechi e minori costi.

Manager di consolidata esperienza nazionale e internazionale, Barbara Kagan fa parte di Gruppo Whirlpool da oltre 10 anni, durante i quali ha ricoperto ruoli di sempre maggiore responsabilità, fino ad essere promossa, al settimo mese di gravidanza, direttrice dello stabilimento di Siena dal 2020 ad oggi; stabilimento che, sotto la sua supervisione, ha raggiunto notevoli risultati in termini di business e innovazione.

Laureata in economia all’università di Katowice (Polonia), Barbara Kagan, parla diverse lingue tra cui polacco, inglese, italiano e francese. Tra le sue passioni i viaggi, la cucina e i libri.