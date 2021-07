Whole Foods Market: a Tampa il format di ultima generazione

Attenzione alla sostenibilità, a cibi sani, salutari e naturali, un ambiente con spazi ambienti e distintivi, spazio e valorizzazione delle produzioni locali. Su questi presupposti si sviluppa la rete di Whole Foods Market che ha aperto un punto di vendita di ultima generazione in Florida, a Tampa, all'incrocio tra Dale Mabry Highway e Midtown Drive al civico 3740. Questo negozio sostituisce la sede del Tampa Whole Foods Market a 1548 North Dale Mabry Hwy.

Il punto di vendita

Il negozio si sviluppa su una superficie di 48.000 piedi quadrati (circa 5.000 mq). Ampia l'offerta dell'area freschi articolata nei banchi serviti di pesce con frutti di mare freschi e congelati, gamberi e salmone stagionati e marinati in casa, con tutte le offerte sia pescate sostenibili che allevate in modo responsabile; gastronomia con cibi pronti caldi e freddi come insalate, zuppe, pizza e salumi ma anche pasta fresca confezionata, pasti pronti da scaldare e insalate gourmet, preparate dagli chef di Whole Foods Market. In macelleria servita è possibile far disossare pollame e far condire e marinare su richiesta i prodotti da acquistare. In salumeria i formaggi vengono supervisionati da un professionista certificato dall'American Cheese Society presente in store per fornire consigli personalizzati per il cliente in base alle esigenze. In primo piano formaggi artigianali americani, piccoli lotti e selezioni stagionali da produttori di formaggio negli Stati Uniti. In panetteria sono disponibili torte personalizzate e opzioni dietetiche speciali. Anche in questo reparto le produzioni locali hanno ampio spazio come per esempio la torta tres leches di Momma's Baked Goods e i biscotti di Cosa Duci Italian Bakery. Completano l'offerta una gamma di prodotti biologici, convenzionali e Sourced for Good, oltre a opzioni locali come la salsa fresca della Sunset Salsa di Tampa e i germogli della Fullei Fresh di Miami, i prodotti per il benessere e la bellezza con prodotti per la cura del corpo, integratori e categorie per la casa. Sono oltre 800 i prodotti locali dello stato della Florida provenienti da oltre 160 fornitori locali. Sono, inoltre, quasi 200 le birre che comprendono le opzioni dei birrifici locali.

"Tutti gli alimenti di Whole Foods Market -sottolinea l'azienda in una nota- devono soddisfare i rigorosi standard di qualità dell'azienda, che vietano i grassi idrogenati, lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio e oltre 100 aromi, colori, dolcificanti e altri ingredienti che si trovano comunemente negli alimenti. Inoltre, tutti i prodotti di bellezza e per la cura del corpo devono soddisfare gli standard per la cura del corpo dell'azienda, che vietano più di 100 ingredienti comunemente usati, inclusi ftalati, parabeni e microsfere".

Le iniziative charity

Whole Foods Market si rende disponibile nei confronti di organizzazioni senza scopo di lucro ai quali indirizza un preciso invito. Le associazioni interessate a richiedere donazioni o supporto da Whole Foods Market possono visitare questa pagina Community Giving per saperne di più.

Amazon Prime

I membri di Amazon Prime che fanno acquisti su Whole Foods Market hanno accesso a una serie di vantaggi tutto l'anno, come sconti su prodotti popolari selezionati ogni settimana e un ulteriore 10% di sconto su centinaia di articoli in vendita in negozio. Il ritiro a bordo strada è disponibile anche in tutte le sedi di Whole Foods Market.