Amazon: uno store Whole Foods Market esclusivamente online

L'espansione di Amazon prosegue su più fronti con strategie che vedono in parallelo lo sviluppo sia online che offline. L'ultima operazione, raccontata dal giornale The real deal, riguarda l'insegna Whole Foods Market, acquisita dal colosso eCommerce nel 2017. Amazon ha, infatti, realizzato a Industry City il primo store della catena di supermercati statunitense esclusivamente sul web, presso il campus industriale e commerciale a Sunset Park, Brooklyn, di proprietà di Jamestown Properties.

Stando a quanto sottolinea l'articolo Amazon, per far fronte alla richiesta crescente di spesa online, anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, aveva temporaneamente trasformato alcune sedi di Whole Foods in negozi solo online. In questo caso però si tratta di un negozio permanente.

Nel nostro Paese l'insegna Whole Foods è sbarcata online lo scorso anno con uno store in rete e un assortimento ampio.

Per quanto riguarda Amazon, invece, sta ampliando a ritmo serrato la sua offerta anche con nuove soluzioni nel retail fisico come nel caso di Amazon Fresh Grocery, realizzato recentemente negli Usa dove continuerà a svilupparsi anche in futuro.