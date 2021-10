Why nut è un format ideato da Madi Ventura e realizzato da Augusto Contract, uno dei più importanti general contractor nel settore ristorazione. Why Nut (gioco di parole che fa leva sulla quasi omofonia nell'american english tra not -nell'espressione why not- e nut, noce) viene definito il primo cafè e nut roastery italiano. Madi Ventura è un'azienda con oltre 80 anni di esperienza, protagonista nel mercato italiano della lavorazione e commercializzazione della frutta secca e disidratata.

Il nuovo format ha inaugurato il primo punto di vendita a Milano, in corso di Porta Ticinese e ha scelto Augusto Contract per la realizzazione delle opere edili e impiantistiche e di tutto l'arredamento integrato con le attrezzature.

Why Nut ha un’anima esperienziale gourmet accessibile a tutti, con prodotti arricchiti da lavorazioni artigianali e creative, dalla colazione alla cena. Il pay-off che accompagna Why Nut è infatti genuine attitude.

Augusto Contract ha seguito l’insegna anche nella definizione del progetto: "In fase progettuale abbiamo svolto un importante lavoro di ricerca e campionatura dei materiali previsti dalla direzione artistica -racconta Giacomo Racugno, ceo di Augusto Contract- per consigliare al cliente le soluzioni migliori, anche con l’obiettivo di durata e resistenza, parametri fondamentali quando si parla di ambienti ad altissimo traffico quali sono i bar e i ristoranti". Elementi grezzi come il cemento e i telai in ferro si fondono con un arredamento caratterizzato da colori e materiali naturali, come il legno di pavimenti e arredi, ed elementi grafici a personalizzare le superfici.

"Ogni dettaglio è stato realizzato con grande rigore -conclude Racugno-. Basti pensare al bancone e alle pareti realizzati con la stessa finitura cementizia per garantire quel design minimalista e conviviale che caratterizza tutto l’ambiente".

Il grande fermento nel mondo dei concept e dei nuovi format di ristorazione rendono sempre più importante l’attività di comprensione dell'esperienza/vissuto del cliente (customer experience) progettata da ciascun brand cosi da tradurla nella singola location, attività nella quale Augusto Contract è storicamente specializzato.