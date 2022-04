Wilden.lab: primo pop-up da Rinascente Milano

La start-up italiana Wilden.herbals entra da Rinascente Milano con il suo primo temporary store realizzato al sesto piano della struttura

Lo spazio allestito all'interno di Rinascente Milano, al sesto piano, è stato concepito come un luogo in cui sperimentare utilizzi nuovi di piante ed erbe per comporre le tisane. L'ingresso al department store milanese di Wilden.Lab segna il debutto del primo pop-up store della start-up italiana Wilden.herbals, fondata nel 2018, e recentemente inserita come socio sostenitore dell’associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. "Il nostro obiettivo principale è quello di continuare a fare informazione e a educare i consumatori circa l'importanza e gli effetti benefici delle erbe officinali, sia come infusi sia come ingredienti in cucina -afferma Nicola Robecchi, amministratore unico e co-founder Wilden.herbals-. Per questo stiamo lavorando e collaborando con realtà affini alla nostra, nell'ambito della ricerca, per creare delle miscele e per ideare e lanciare anche nuove linee di prodotti".

Lo spazio di circa 25 mq sarà attivo fino al 22 maggio e sarà dedicato alla scoperta, alla degustazione e all’acquisto di infusi e fermentati. Ogni weekend i professionisti di Wilden.herbals saranno a disposizione per informare e guidare il pubblico all’utilizzo tisane in bustina o sfuse, sulla scelta dei diversi Remedia, sulle bevande più adatte a ogni esigenza ma forniranno consigli anche su come preparare e degustare correttamente ogni infuso. L'assortimento di questo store temporaneo comprende inoltre i prodotti più utili per consumare le tisane: le caraffe in vetro di Kinto; i thermos, sempre di Kinto; le tote bags, pochette porta tisane e gli accessori tinti con colori naturali da Paola Barzanò, artista e architetta che da sempre collabora e crea collezioni tessili per wilden.herbals. Lo store si aprirà anche a incontri e attività dedicate.