Watchfinder arriva da Rinascente Milano

Raddoppia la presenza dell'insegna Watchfinder a Milano, in piazza Duomo, con una seconda boutique in città realizzata all'interno di Rinascente dove è stato allestito un corner con una proposta di orologi di secondo polso che spaziano dai bestseller più iconici agli articoli più eclettici, vintage e in edizione limitata. L'offerta, infatti, propone migliaia di orologi tra cui scegliere, tra cui marchi come Rolex, Omega, Patek Philippe e Audemars Piguet.

Milano è considerato dal brand uno dei più importanti hub del mondo perché capace di coniugare design, arte, tecnologia, moda e storia con un target adatto alla proposta dell'insegna. "Il nostro flagship store -spiega l'azienda- realizzato a due passi da piazza Duomo, nel cuore della città, ha un'atmosfera elegante e contemporanea e si allinea perfettamente al contesto che la ospita: ossia la Rinascente. Nei suoi dieci piani, infatti, i consumatori possono trovare una vera house of brand che spazia dal fashion alla gioielleria, dal beauty al gourmet".

La presenza di Watchfinder

Wathfinder oggi è attivo con un'importante offerta eCommerce e varie sedi nel Regno Unito e in Europa oltre che a New York e Hong Kong. La sua offerta si focalizza su oltre 4.000 orologi di lusso usati di oltre 70 marchi. Per rendere l'esperienza di acquisto più semplice e coinvolgente, l'insegna propone nei suoi store un servizio personalizzato.