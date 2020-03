Winelivery: impennata delle vendite al nord

Nelle ultime due settimane Winelivery ha registrato un incremento generale delle vendite (+25%), cresciute in modo esponenziale (+50%) nelle città del nord (Milano, Torino, Bologna). Le abitudini di consumo dei clienti sono repentinamente cambiate a causa dell'emergenza Coronavirus che ha costretto le persone a casa. L'app ha dunque sottolineato l'aumento della frequenza degli ordini ma anche il rialzo del carrello medio. I clienti hanno, infatti, preferito fare piccole scorte approfittando del servizio di consegna a domicilio al piano.

Per rispondere alle nuove esigenze del mercato Winelivery ha scelto quindi di continuare le consegne, allargando l’offerta specialmente nella sezione Snack e Aperitivi con nuove opportunità di aperitivo a chi decide di non uscire di casa. In questa fase, Winelivery sta adottando ulteriori misure di sicurezza per la tutela dei consumatori ma anche dei propri collaboratori attuando la sanificazione continua delle bag per la delivery e la disinfezione sia pre che post consegna. I fattorini sono, inoltre, stati dotati di soluzioni alcoliche, mascherine e guanti monouso.

“Vogliamo che le nostre città non rinuncino alle proprie abitudini come godersi un buon vino o fare l'aperitivo ma in maniera responsabile -spiega il management team di Winelivery-. Per questo abbiamo potenziato il servizio di consegna, mantenendo i nostri alti standard e implementando misure di sicurezza più elevate sia per i nostri clienti che per il nostro personale”.