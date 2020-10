www.faredelbuono.it Il luogo dove poter seguire la bontà di Apicoltura Casentinese

È dal sapere, tramandato da agricoltori e apicoltori, che è possibile restituire l’eccellenza di prodotti unici e puri per definizione: miele e frutta.

Lo sa bene Apicoltura Casentinese, azienda toscana leader nella produzione dei prodotti dell’alveare, composte e confetture di alta qualità.

Dalle arnie ai frutteti con un solo paradigma: il rispetto della natura, dei suoi tempi e delle sue regole. Leggi molto semplici, ma che richiedono una cura orientata a minimizzare l’intervento dell’uomo in tutte le fasi attraverso disciplinari produttivi che prevedono l’impiego di tecnologie all’avanguardia e tanta attenzione.

Nessun pesticida per massimizzare una fioritura naturale.

Nessun conservante e additivo per migliorare l’aspetto del prodotto finale. Dalle api, agli alberi, al prodotto finale; prodotti genuini, sani e incredibilmente buoni.

IL MIELE di Apicoltura Casentinese

Apicoltura Casentinese ha una lunga esperienza nella proposta di mieli di alta qualità, biologici puri, rari, legati al territorio.

Mieli stagionali a seconda del luogo in cui sono avvenute le impollinazioni e dei frutteti dove sono state collocate le arnie.

Una selezione speciale, dove prevale il gusto del fiore e dove il sapere di mastri apicoltori è messo a servizio della natura.

LA FRUTTA di Apicoltura Casentinese

Rispetto degli alberi, del loro sviluppo e della loro produzione fruttifera, insieme alla ricerca di tecnologie innovative che consentano di conservare, nel modo meno invasivo possibile, quello che la natura crea.

Da queste scelte nascono i prodotti di Apicoltura Casentinese e in particolare le composte SoloFrutta, un prodotto semplice e gustoso realizzato con solo tre ingredienti: succo d’uva, succo di limone e tanta frutta, oltre 120 grammi per ogni 100 grammi di composta; una quantità di frutta impiegata molto superiore a quanto una ricetta standard richiederebbe data l’assenza della pectina, l’addensante presente in quasi tutte le marmellate.

