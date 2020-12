Xmas House: il pop-up store dedicato al Natale

Ambientazione natalizia e un assortimento specifico per il contesto festivo caratterizzano il temporary store Xmas House, creato dal flower designer Vincenzo Dascanio, in via della Spiga 30, aperto fino a fine gennaio. "In qualche modo il Natale rappresenta l’attesa, qualcosa di magico che fa tornare tutti bambini -spiega l'azienda-. L’attesa di un dono inaspettato, di riunirsi con i propri cari, ritrovarsi con gli amici. Questa magia va preservata; è per questo che abbiamo pensato di portare il Natale nelle case degli italiani tramite una ghirlanda natalizia, un bouquet di fiori che possa colorare la casa, il profumo di una candela, un oggetto prezioso. Seppur a distanza, ci piace l’idea di continuare a regalare un po' di normalità".

Lo store, sviluppato su doppio livello, occupa una superficie di circa 600 mq. In assortimento cloche e ghirlande natalizie, bouquet e piante, vasi e articoli ricercati, candele, fragranze, fiori, complementi d’arredo, ma anche oggetti di uso quotidiano. "La casa rappresenta, oggi più che mai, il posto più vissuto durante la nostra giornata -prosegue l'azienda-. Per sentirci, quindi, in un ambiente confortevole e accogliente, abbiamo pensato a delle proposte che possano rendere le nostre case più vive, calde e armoniose".