Zaini Milano: disponibile il delivery

L'azienda promuove il proprio catalogo, finalmente acquistabile anche online direttamente dal sito da tutta Italia selezionando tra le varie linee di Zaini Milano che comprendono ogni gusto di pralina, rosa, bianca, caramel dorè, al latte fondente, al pistacchio, all’arancia, al caffè. Gli articoli in assortimento propongono un packaging elegante dal gusto vintage o ironico ma anche l'iconografia del Natale con paesaggi e Presepi in zucchero racchiusi in barattoli di vetro, confezioni in latta o legno e un Panettone artigianale con lievito madre.

La linea Zaini Milano si può ordinare direttamente nel negozi di Milano di via Carlo De Cristoforis 5, nei due spacci ubicati rispettivamente nel capoluogo lombardo, in via Imbonati, e nella fabbrica di Senago di viale Europa 2, dove si trovano occasioni per la seconda scelta perché si tratta di articoli lievemente danneggiati nel confezionamento.