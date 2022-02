Zalando introduce online gli accessori hi-tech

L'eCommerce tedesco inserisce nella sua proposta online, che già comprende prodotti per la cura del corpo, skincare e makeup, anche accessori tecnologici a cui è dedicata un'apposita sezione sulla piattaforma. Apple e Beats sono i marchi introdotti in assortimento su Zalando già a partire da oggi, 2 febbraio. In particolare saranno disponibili: gli Apple Watch, le cuffie true wireless di Apple, gli HomePod, i piccoli smart speaker mentre per quanto riguarda Beats ci saranno gli auricolari Beats Fit Pro, capaci di azzerare il rumore esterno.

La sezione sarà attivata soltanto in alcuni Paesi: ossia Italia, Germania, Francia, Austria e Svizzera.

"Gli indossabili e gli accessori tecnologici, come cuffie, smartwatch o custodie per il telefono sono diventati pezzi di moda che completano lo stile personale -commenta Andreas Roedl, vice president Category Men di Zalando-. Vogliamo essere lo starting point per la moda e il lifestyle e questa scelta ci pone nella direzione giusta".