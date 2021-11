Attivo in Italia Zalando Plus con lanci esclusivi e consegne più veloci

Zalando Plus è stato attivato in più città italiane: Milano, Roma, Verona, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Bergamo e Brescia. Il programma di Zalando consentirà ai clienti di usufruire dell'accesso anticipato a lanci esclusivi sulla piattaforma in anteprima rispetto a chi non ne è membro e a consegne gratuite più veloci insieme a un servizio di assistenza clienti con priorità. Inoltre, i membri di Zalando Plus avranno un servizio di assistenza prioritaria quando contattano il servizio clienti.

"Vogliamo creare un rapporto più stretto con i nostri clienti e offrire loro un'esperienza su misura, basata sulle loro esigenze. Grazie a questo programma, lo shopping su

Zalando sarà ancora più facile ed esclusivo" afferma Riccardo Vola, general manager Italia e Spagna.

Tra i servizi esclusivi che Zalando ha attivato e potenziato nel nostro Paese, c'è anche il metodo di pagamento Prova Prima, Paga Dopo che permette ai clienti di provare i propri acquisti direttamente a casa e di pagare solo gli articoli che desiderano acquistare.