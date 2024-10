Zalando rafforza Assistant e Trend Spotter con l’intelligenza artificiale

Nuove funzionalità per Zalando Assistant e Trend Spotter tramite l'intelligenza artificiale che offre consigli personalizzati e ultimi trend di moda

Nuove soluzioni tecnologiche grazie all'intelligenza artificiale. Zalando potenzia Assistant la cui versione beta è disponibile per i clienti registrati nelle rispettive lingue locali in tutti i mercati, e Trend Spotter che include ora quattro nuove città europee.

“L’introduzione del Zalando Assistant in tutti i mercati è un passo significativo nel nostro impegno a migliorare l’esperienza dei clienti, rendendo più semplice per loro scoprire la moda che più si adatta al loro stile ed alle loro esigenze -afferma Tian Su, VP personalisation and recommendation di Zalando-. Allo stesso tempo, stiamo offrendo ai clienti la possibilità di trovare ispirazione anche in altre località, tramite l’aggiunta di quattro nuove città al nostro Trend Spotter che presenta ora le tendenze di 10 capitali europee della moda”.

Zalando Assistant

Questa soluzione consente ai clienti di ricevere consigli di moda personalizzati nella propria lingua, di esplorare l’assortimento di Zalando ponendo delle domande sulla base delle personali necessità.

Trend Spotter

Questa funzione è stata introdotta in città come Amsterdam, Londra, Varsavia e Zurigo, che vanno ad aggiungersi a mercati come Milano, Parigi, Berlino, Anversa, Stoccolma e Copenaghen. In questo caso, i clienti possono scoprire ogni settimana i trend emergenti di dieci diverse capitali della moda e capire cosa è di tendenza, sia a livello locale che in tutta Europa, grazie ai dati forniti da Zalando. Ogni articolo in evidenza è accompagnato da una spiegazione della ragione per cui sia stato inserito nel Trend Spotter di quella settimana e se sia legato ad una tendenza globale o locale.