Zalando rafforza gli assortimenti

Il colosso dell’eCommerce ha lanciato la sua prima collezione adattiva sportiva e punta a valorizzare le categorie esistenti puntando su ispirazione personalizzata e comodità di acquisto

Il rafforzamento degli assortimenti è uno dei pilastri sui quali punti Zalando per crescere ancora, dopo aver chiuso il secondo trimestre con i principali indicatori in crescita.

Fatturato e redditività in progresso

Tra aprile e giugno, il gross merchandise volume (Gmv) è cresciuto del 2,8% (a quota 3,8 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre il fatturato è aumentato del 3,4%, a 2,6 miliardi di euro. La spinta alla crescita è arrivata soprattutto dalle categorie sport, designer e beauty, oltre che grazie alla maggiore rilevanza dell’assortimento tramite l'aggiunta di nuovi marchi.

Quanto agli indicatori di redditività, l’utile rettificato prima di interessi e imposte è salito a 171,6 milioni di euro, rispetto ai 144,8 milioni di euro del secondo trimestre dello scorso anno. Il numero di clienti attivi è cresciuto di 300 mila unità, raggiungendo quota 49,8 milioni.

Prospettiva di rafforzamento per gli assortimenti

Quanto alle prospettive di crescita in ambito b2c, Zalando fa sapere di volersi differenziare dal resto del mercato puntando sulla qualità per fornire la migliore esperienza di acquisto possibile di moda e di lifestyle. Inoltre

ha lanciato la sua prima collezione adattiva sportiva, composta da 14 articoli, attraverso le sue etichette private Pier One Sports e Even&Odd active.

Il gruppo tedesco è focalizzato sul diventare una destinazione lifestyle tramite la valorizzazione delle categorie esistenti grazie ad assortimenti più completi, ispirazione personalizzata e comodità di acquisto senza interruzioni. Nel secondo trimestre l’azienda ha fatto leva sull’“estate dello sport”, lanciando nelle principali città europee campagne sportive dedicate con icone come Robert Lewandowski e David Alaba. E questo ha fatto sì che a giugno Zalando abbia registrato la migliore performance mensile di sempre nel settore dello sport.

Inoltre ha ulteriormente sviluppato Trend Spotter come nuova fonte di ispirazione, mostrando settimanalmente ai clienti le tendenze fashion emergenti in sei grandi capitali europee della moda.

La spinta che arriva dalla tecnologia

Attraverso Zalando Assistant, sistema basato sull’intelligenza artificiale generativa, i consumatori vengono accompagnati nell’assortimento del marketplace in modo più intuitivo e naturale. L’azienda ha anche raddoppiato i contenuti elevati che mettono al centro i dettagli e l’estetica dei prodotti, utilizzando l’AI per la creazione di immagini di sfondo per i prodotti su scala e a costi molto più bassi ed al contempo aumentando l’engagement dei clienti.

In ambito b2b, invece, sta aprendo la propria infrastruttura logistica, oltre al software e ai servizi per diventare un facilitatore chiave per le transazioni e-commerce di marchi e rivenditori, indipendentemente dal fatto che avvengano sulla piattaforma Zalando o su altri canali di vendita.