Zebra introduce l’automazione robotica nel punto di vendita

La nuova soluzione di Zebra Technologies presentata al Nfr di New York, introduce l’automazione intelligente all’interno della superficie di vendita per migliorare le performance di mantenimento dello stock a scaffale e la shopping experience del consumatore.

SmartSight è costituita da un robot che si muove tra gli scaffali in grado di utilizzare tecnologie di visione artificiale, machine learning, automazione dei flussi operativi e le capacità robotiche del sistema enterprise di automazione mobile Ema50. Attraverso la perlustrazione autonoma tra gli scaffali è in grado di identificare imminenti rotture di stock, errori nel prezzo causate da incongruenze ed errori di posizionamento sugli scaffali. Ogni elemento distonico rilevato, genera un allert con dettaglio informativo che viene inviato ai dispositivi mobili degli addetti del punto di vendita, che possono intervenire per porre rimedio all’anomalia. Secondo quanto dichiarato da Zebra Technologies, SmartSight aumenta la disponibilità di inventario del negozio di oltre il 95%, con una ricaduta consistente sulle ore lavorate per punto di vendita raggiungendo un monte di 65 ore riassegnabili in una settimana.

La soluzione è composta da: sistema di automazione mobile Ema50; piattaforma software di automazione retail; servizi professional e managed. Il sistema di Zebra Technologies si integra anche i flussi operativi dell’eCommerce con ritiro nel punto di vendita e di acquisto online dallo store. SmartSight è disponibile solo nella formula in abbonamento.