Gli eventi e gli appuntamenti a Cibus 2021

Cibus 2021, la XX edizione del Salone Internazionale dell’Alimentazione di Parma, diventa l’appuntamento della ripartenza dell’agroalimentare italiano. In esposizione i nuovi prodotti chiamati a trainare la ripresa dei consumi interni e a sostenere l’export internazionale, in tutte le merceologie: dai salumi ai formaggi, dalla pasta al pomodoro, dall’olio ai prodotti da forno, dal beverage al grocery, dai surgelati ai prodotti locali.

La riapertura della manifestazione (l’edizione del 2020 è stata cancellata a causa dell’emergenza) coincide con una ripresa dell’export dell’agroalimentare: i dati Istat, elaborati da Federalimentare, riferiscono di una crescita significativa nel primo semestre 2021. Da Fiere Parma è stato allocato un budget record per favorire l’incoming di buyer internazionali, già consolidato dalla piattaforma B2B My Business Cibus e dai webinar di Cibus Lab, nonché dalla partecipazione di Cibus alla fiera Food Hotel China di Shanghai (lo scorso novembre) e al Gulfood di Dubai (21 febbraio 2021).

Tutti i convegni sono stati organizzati in una cornice unica e coerente, chiamata Cibus Forum, anche per sottolineare la continuità con quanto elaborato nello scorso Cibus Forum del settembre 2020.

Martedì 31 Agosto

Ore 10.45 | Sala Plenaria - Pad 1

Agroalimentare, nuovi modelli e prospettive per la crescita industria e retail: la ripartenza è omnicanale

Ore 14.30 | Sala Plenaria - Pad 1

Made in Italy alimentare, la ripartenza comincia da qui

A cura di Federalimentare, Sponsored by Deloitte

Alla presenza di Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria

Ore 15.00 | Sala Pietro Barilla

Concorso Birra dell’anno

Ore 15.00 | Sala Workshop - Pad 4

Beverfood industry: sostenibilità e competitività

Mercoledì 1 Settembre

Ore 10.00 | Sala Workshop - Pad 4

Aziende food e startup: un matrimonio possibile?

(Su invito)

Ore 10.00 | Sala Pietro Barilla

Il banconista passione e professione

Ore 10.30 | Sala Plenaria - Pad 1

Il Made in Italy agroalimentare e le indicazioni geografiche: le strategie per spingere la crescita

Ore 11.30 | Sala Pietro Barilla

Deloitte market monitor: le frontiere evolutive del food service

Ore 12.00 | Sala Workshop - Pad 4

La sostenibilità. Una filosofia imprenditoriale che guarda alla persona come bene primario e all’ambiente come eredità per le future generazioni

Ore 14.00 | Sala Workshop - Pad 4

Food industry monitor: sostenibilità ed economia circolare fattori competitivi per le imprese

Ore 15.00 | Sala Plenaria - Pad 1

L’informazione nutrizionale in Europa fra rischi e opportunità

A cura di Confagricoltura

Ore 16.00 | Sala Pietro Barilla

Filiera horeca. Un confronto diretto per riscrivere le regole

Ore 16.30 | Sala Workshop - Pad 4

La filiera delle bevande analcoliche, rischi ed opportunità

Giovedì 2 Settembre

Ore 10.30 | Sala Plenaria - Pad 1

Farm to fork: food waste and sustainability in Europe

Ore 10.30 | Sala Workshop - Pad 4

L’efficienza energetica nella catena del freddo

Ore 11.00 | Spazio 2 - Pad 2 (1° Piano)

Ifs global markets: una grande opportunità per le pmi

Ore 12.00 | Sala Pietro Barilla

Pnrr: strumenti per i giovani imprenditori dell’agroalimentare

Ore 14.00 | Sala Plenaria - Pad 1

Tespi Awards

Ore 14.30 | Sala Pietro Barilla

Mutti e l’ambiente. Riflessioni su presente e futuro

Ore 14.30 | Sala Workshop - Pad 4

Agricoltura 100

Ore 16.30 | Sala Pietro Barilla

Filiera del Made in Italy: origine, qualità, sostenibilità

A cura di Grande Impero in collaborazione con Confagricoltura