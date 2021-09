MrBeans propone un nuovo modo salutare e divertente di consumare i legumi

Italian Snack Food presenta il nuovo brand MrBeans con il quale vuole promuovere il consumo di legumi in Italia. Snack buoni e salutari che non sono più destinati a una nicchia di consumatori, ma sono ideali per tutti e con una comunicazione accattivante con fumetti che strizzano l'occhio anche ai più piccoli, in grado di tramettere i concetti di una corretta nutrizione. Le farine di legumi sono prodotte con materia prima proveniente da filiera 100% italiana, completamente tracciabile. Ne abbiamo parlato allo stand di Cibus con la co-founder Cristina Valenti.