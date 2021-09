Le vaschette in Pet la scelta green per i salumi confezionati di Raspini

Con Giorgio Manno, direttore commerciale e marketing di Raspini Salumi, scopriamo le novità che sono state portate allo stand di Cibus: partiamo dalle vaschette in monomateriale Pet (polietilene tereftalato) per i salumi confezionati, che hanno avuto una grande crescita durante la pandemia. Una scelta a basso impatto ambientale, una plastica "consapevole", grazie alla presenza di filiere in Italia, si pensi solo al mondo delle bottiglie di acqua minerale, dedicate al riciclo della plastica. Altra novità riguarda la linea di hamburger, che ora sono posizionati anche su un pubblico di adolescenti grazie alla scelta di gusti come cheddar, salamella e "devil" piccante, per chi è alla ricerca di gusti più decisi.