A dicembre scendono i prezzi dei prodotti tecnologici

L'Osservatorio Prezzi Tecnologici di QBerg a dicembre 2023 rileva il quarto mese consecutivo di riduzione dei prezzi. Discesa anche anno su anno

L'Osservatorio Prezzi Tecnologici di QBerg per il mese di dicembre 2023 fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi presso i negozi specializzati di tecnologia. Si tratta del quarto mese consecutivo di riduzione dei prezzi su base congiunturale, e anche anno su anno il trend è sempre in discesa.

Disinflazione per i prezzi prodotti tecnologici a Natale

A fine 2023 si è verificato uno scenario mai riscontrato fin ora da QBerg: quattro mesi di fila, da settembre a dicembre, con l'indice di variazione dei prezzi tecnologici (IPT) ibn calo rispetto al mese precedente. Per trovare solo tre mesi in discesa successivi si deve tronare, per il 2023 alla primavera (marzo, aprile e maggio), oppure a fine 2021 e alla fine e all'inizio del 2020.

Prezzi dei prodotti tecnologici in calo anche se paragonati allo stesso mese del 2022. Dopo il picco in salita di febbraio 2023 è partita una costante discesa (unica eccezione: agosto) fino alla fine dell'anno.

I prezzi per categorie tecnologiche

QBerg divide in due gruppi che presentano variazioni tra loro omogenee, o simili, le diverse categorie merceologiche.

Il primo gruppo, che accorpa la maggior parte dei prodotti, presenta un range di variazione mese su mese tra -3,5 e +1,5 punti di IPT, mentre anno su anno la variazione è in crescita intorno a +6,5 punti IPT. Si tratta per esempio dei grandi elettrodomestici, anche da incasso, dell'audio e video, dei dispositivi wearable e così via.

Il secondo gruppo è costituito da categorie tecnologiche con variazioni estreme. Ed ecco i dettagli:

-Trattamento acqua: ha visto incrementi mese su mese record, +16,88 punti, e rispetto al 2022 mantiene prezzi ben più elevati, +24,04 punti;

-Trattamento aria: registra marcate diminuzioni mese su mese, -7,45 punti, eppure rimane con prezzi ben più alti rispetto al 2022, +13,76 punti;

-Networking e Smart home: l'indice mese su mese è in netto calo, -23,48 punti, ma rispetto al 2022 i prezzi sono ancora in crescita significativa, +13,04 punti;

-Home entertainment, soprattutto le console per videogiochi: lieve calo mese su mese, -4,10 punti, e grande incremento anno su anno, +32,35 punti.

Ci sono tre categorie che sono in incremento, nonostante la tendenza in diminuzione già rilevata mese su mese. Si tratta di grandi elettrodomestici built in, audio video e foto. In diminuzione tutte le altre categorie, più marcatamente: telefonia fissa e mobile, hardware.

Le categorie i cui prezzi risultano in calo anche anno su anno sono: foto, telefonia fissa, periferiche IT, grandi elettrodomestici ache built in, telefonia e dispositivi mobili.

Rimangono in salita i prezzi di audio e video (anche se +0,02 punti IPT), Piccoli elettrodomestici, hardware, accessori AV e wearable.

Focus sulle motivazioni e le strategie di pricing

Per comprendere i motivi di questi diversi andamenti nei prezzi QBerg ha analizzato più in dettaglio le famiglie tecnologiche. Ne emerge una strategia mirata a conservare alti i volumi di vendita e i margini. Ecco come.

Riduzione dei prezzi per Natale e soprattutto nella fascia bassa di prezzo, ovvero i prodotti tecnologici sotto i 200 euro. Alcuni esempi: assistenti vocali (-23,48 punti), rasoi donna, sistemi HiFi, stampanti BN, prodotti per il riscaldamento. La variazione è intesa rispetto al mese precedente.

Sono quantitativamente meno i prodotti sopra i 200 euro di prezzo i cui prezzi soo stati ridotti con questa strategia. Il range di riduzione considerato va da -4 a -7,5 punti. Si tratta di prodotti per la conservazione dei cibi (frigoriferi, congelatori built in), monitor, prodotti per l'ambiente, consolle per videogiochi.

Andando a vedere anno su anno, in 7 casi su 10 per le famiglie di prodotto sotto i 200 euro l'indice IPT scende fra -5 e -7 punti. Calo ancora più significativo, -11,34 punti, per smart watch health&fitness.

Sempre per IPT anno su anno, sono solo 3 le categorie sopra i 200 euro che hanno ridotti i prezzi rispetto al 2022, e in maniera significativa: digital camera, monitor e PC desktop, da -7 punti a -17.

Aumenti dei prezzi per altre categorie, per controbilanciare le riduzioni di prezzo. In particolare: elettrodomestici, in particolare grandi elettrodomestici built in (in crescita tra +1,5 punti e +4), congelatori, cucine, forni lavastoviglie piani cottura. Inoltre salgono i prezzi di sport watch, digital camera e flat tv.

Guardando gli aumenti anno su anno, tra le famiglie con gli incrementi di prezzo maggiori, la maggioranza appartiene alla fascia di prezzo sotto i 200 euro. Inoltre, 5 u 10 sono perfetti regali natalizi: rasoi donna, macchine caffè, sport watch, assistenti vocali, Voip. Tutti hanno incrementi rilevanti rispetto al 2022, da -11 a -13 punti.

Scenario e previsioni

Il quadro di incertezza economica, politica e internazionale non aiuta la fiducia dei consumatori, dunque è possibile secondo QBerg un andamento in diminuzione o stabile negli acquisti di prodotti tecnologici, per i primi 3-6 mesi del 2024.

Questo trend porterà i retailer a ridurre ulteriormente i prezzi, rendendo possibile anche qualche periodo di deflazione. A meno che non si verifichino ulteriori aumenti nei prezzi dell'energia.

Ecco i consigli di QBerg basati sui dati a propria disposizione:

-Per quanto riguarda la strategia instore, puntare sull'inclusività dei negozi e sulla crescita della base dei visitatori

-L'obiettivo dovrebbe essere acquisire target di consumatori che al momento frequentano poco i negozi, grazie a una customer experience che coglie nel segno. Può essere una strategia per evitare che sia solo il prezzo a determinare l'acquisto, e di conseguenza che vengano scelti canali diversi, come il second hand o refurbished. In particolare:

-I giovani, che potrebbero essere attratti in negozio con proposte legate alla realtà aumentata e virtuale;

-i boomer, ovvero la categoria con la maggiore disponibilità di spesa. Per attrarli si può cercare di mostrare loco come la tecnologia potrebbe concretamente migliorare la loro vita quotidiana. Soprattutto con l'intelligenza artificiale, che nel 2024 sarà sempre più presente nei prodotti tecnologici.

-le famiglie, la categoria più attenta al prezzo delle due precedenti, da attrarre con proposte di soluzioni più pratiche e comode e più convenienti sul lungo termine.