Gallery. Ovs di Milano e Venezia: l’evoluzione del format

Due nuovi punti di vendita Ovs, con un'immagine rinnovata e un'esperienza di acquisto orientata all'omnicanalità, a Venezia e Milano

Immagine rinnovata per l'insegna Ovs che apre a Milano, in via Dante, nel cuore del capoluogo lombardo, a due passi dal Duomo e in un'area ricca di attività commerciali, e a Venezia a due passi dal ponte di Rialto.

Il format rinnovato di Ovs rappresenta un ulteriore step nell’innovazione dell’esperienza di acquisto grazie all’introduzione di dispositivi di cassa mobile che consentono di offrire al cliente un servizio omnicanale e personalizzato in qualunque parte del negozio. Il consumatore potrà infatti acquistare ed effettuare tutte le operazioni (pagamenti, resi, tax free, accesso all'e-shop) e, su richiesta, fruire di un servizio personalizzato con suggerimenti in linea con il profilo del cliente. Inoltre, in ottica di sostenibilità, si potrà richiedere l’invio del solo scontrino digitale.

Il punto di vendita di Milano

Il negozio di 800 mq è articolato su tre livelli propone un'offerta dedicata alla donna, all'uomo, al bambino e spazi per accessori e beauty. Gli ambienti sono caratterizzati da volumi leggeri e strutture espositive estremamente lineari che rendono protagonista il prodotto. La scelta cromatica è dominata da toni tenui e caldi che si integrano a quelli naturali del legno e del marmo e a tocchi di giallo a indicare il logo Ovs.

"Con questa apertura -spiega l'insegna- intendiamo sottolineare l’evoluzione del marchio leader in Italia nell’abbigliamento donna, uomo, bambino, che continua a rinnovarsi offrendo alla città una nuova shopping experience".

Lo store di Venezia

A Venezia è stato realizzato uno spazio di oltre 2.000 mq per sottolineare l’evoluzione del marchio con una tradizionale offerta di abbigliamento donna, uomo, bambino.

Il negozio si articola su quattro livelli che si affacciano, come in molti palazzi veneziani, sul cavedio. Il piano terra riservato agli accessori donna e al beauty, dove Ovs si esprime con il formato più grande dedicato alla bellezza sinora realizzato, con una selezione di marchi coreani e indie. Al suo interno anche il ClioMakeUp Experience Store della nota make-up artist Clio Zammatteo, founder, volto e anima del brand. Negli altri piani si trovano le collezioni donna, uomo e bambino con Piombo. Inoltre, un’area dedicata allo sport e uno shop-in-shop di Croff il brand di home decoration. Lo store richiama lo stesso concept già testato a Milano, con ambientazioni ed esposizioni simili: infatti anche in questo caso la scelta cromatica, che si ispira ai colori di Venezia, è dominata da toni tenui e caldi che si integrano a quelli naturali del legno e del marmo e a tocchi di giallo.

"E' una Ovs sorprendente quella che offriamo a questa città unica al mondo -dice Stefano Beraldo, Ad di Ovs-. Una svolta per il nostro brand che si misura con una superficie importante, un concept rivoluzionato, con spazi raffinati ed essenziali che mette al centro la donna, con un'accurata selezione di abbigliamento, accessori, beauty".