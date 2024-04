Retailinnovations. Good Foot Delivery – a grandi passi verso un nuovo sviluppo

In Canada Good Foot Delivery, effettua consegne con persone affette disturbi neurodivergenti, che così possono accedere al mondo del lavoro

Come spesso succede, le idee innovative nascono quando a una persona brillante capita un problema o una difficoltà che non riesce a risolvere trovando le soluzioni disponibili sul mercato e decide, quindi, di lanciare un’impresa che fornisce le risposte. Nel 2010 in Canada, Kirsten Gauthier cerca di aiutare suo fratello John a trovare un lavoro. John è affetto da una sindrome neurodivergente, termine che indica quando il cervello di una persona elabora, apprende e/o si comporta in modo diverso da quello considerato tipico. Si tratta di disturbi come l’autismo o la sindrome di Asperger, un tempo considerati un problema o un’anomalia, mentre oggi i ricercatori affermano il contrario: nelle persone che soffrono di eurodivergenze, si trovano spesso abilità eccezionali e, quindi, nelle forme più lievi questi disturbi non impediscono normali attività lavorative. Nonostante ciò, Kirsten, invece, si accorge che il mondo del lavoro rifiuta di considerare queste persone come possibili collaboratori e, a questo punto, decide di fondare a Toronto il Good Foot Delivery, un servizio di consegne veloci a domicilio di lettere e pacchi effettuato a piedi o con mezzi pubblici, con l’obiettivo di offrire un impiego adatto alle persone che soffrono di queste sindromi. Siamo nel quadrante sustain della nostra mappa di Kiki Lab, trattandosi di un servizio sostenibile a tre livelli: è adatto a questo tipo di persone, risulta economico per i clienti e ha un basso impatto ambientale. L’effetto è stato che l’impresa si è sviluppata nel tempo e ora offre una piattaforma digitale allineata a quella dei competitor, dove è possibile ricevere informazioni sui preventivi, prenotare il servizio e anche tracciare la spedizione. Il tutto a fronte di una qualità del servizio eccellente, visto che su Google ottiene un rating di 4,9. Oltre al servizio di consegna, Good Foot offre anche il programma Good Foot Forward Employment and Training, un’opportunità di apprendimento ibrida finalizzata per persone neurodivergenti desiderose di acquisire competenze professionali e fare esperienza lavorativa. Secondo la nostra esperienza di Kiki Lab, Good Foot Delivery è un ottimo esempio di progetto capace di coniugare le 3 P: Persone, Pianeta e Profitto. Grazie a un’intuizione geniale, la fondatrice è riuscita a sviluppare con successo un servizio che integra livery, inclusività e sostenibilità, aiutando anche a limitare il traffico in una grande città come Toronto, dove il clima e le distanze ostacolano per vari mesi all’anno la possibilità di effettuare consegne in bici o in scooter.