A Lidl Italia il premio Best Corporate Brand

Nella top ten del premio Best Corporate Brand, assegnato da Best Brands Italia, c'è Lidl Italia, unica azienda retail tra le prime dieci a cui viene riconosciuta la migliore reputazione di marca. Ogni anno viene stilata la classifica, redatta sulla base dei risultati di un'indagine che valuta le performance di mercato con le opinioni dei consumatori, fotografando il valore delle marche italiane. L’analisi condotta è il risultato di un algoritmo che permette la suddivisione in cinque categorie:

Best Product Brands, dedicata alle migliori marche di prodotto

Best Growth Brands, dedicata alle migliori marche di prodotto che sono cresciute di più nell’ultimo anno

Best Digital Life Brands, dedicata alle migliori marche di prodotto che tramite la tecnologia agevolano la vita quotidiana

Best Corporate Brand, dedicata alle migliori marche d’azienda, in cui rientra Lidl Italia

Best Sustainability Brands, introdotta quest'anno, dedicata alle migliori marche che hanno saputo distinguersi in termini di sostenibilità.

Lidl ha sviluppato investimenti in termini di risorse economiche, risorse umane e di sostegno alla filiera del Made in Italy consentendo di proporre un assortimento con oltre l’80% di prodotti provenienti da produttori locali. “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che dimostra quanto Lidl si sia evoluto negli anni, affermandosi come brand riconosciuto e apprezzato da un numero sempre maggiore di clienti -spiega Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione & Csr di Lidl Italia-. Continueremo a lavorare in questa direzione, cercando di soddisfare sempre più le esigenze dei clienti e svolgendo, contemporaneamente, un ruolo sociale per tutti i territori in cui siamo presenti, compito mai così importante come oggi”.