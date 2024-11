A Milano apre il pop up space Amazon per il black Friday

Pop up space, e non pop un store, per Amazon che conferma la vocazione digitale e demanda la fase acquisti al marketplace. Questo spazio temporaneo aperto a Milano, in Via Carlo De Cristoforis 1 (Porta Garibaldi) è più uno showroom di intrattenimento, con un tema: il Black Friday. Tutti i prodotti esposti sono disponibili sul marketplace con sconti per il Black Friday, e il pop up space rimane aperto esattamente in quei giorni, dal 26 novembre al 1 dicembre. Le hostess guidano i visitatori lungo il percorso esperienziale.

Il pop up space Universe di Amazon, un viaggio nell'universo del retail

L'Universo, lo spazio, è il tema estetico cui s'ispira il pop up Amazon, con gli sponsor che hanno dei pianeti dedicati, come Colgate e L'Oréal, o invece nel caso di Valdo un pianeta liquido: uno stand per degustazioni. Lo spazio è stato scelto in quanto tema di tendenza, anche nella moda, che per altro non manca in questo spazio milanese. Nello Universe Amazon è possibile sperimentare diverse esperienze. Eccole in breve.

Pop up space Amazon a Milano 1 di 10

La Ai generativa con i nuovi strumenti. Il primo è un chatbot e si chiama Rufus, un assistente agli acquisti per il marketplace che risponde alle domande proponendo una soluzione e un link diretto alla pagina del prodotto su Amazon.it. Per esempio, propone una ricetta e cerca gli ingredienti, oppure sulla base di alcune indicazioni per esempio sul destinatario dei regali, propone una lista possibile di alternative personalizzate.

Il secondo strumento fa parte degli Amazon Web Services e si chiama Party Rock. Ha un sito dedicato, e svolge diverse funzioni sempre sfruttando la Ai generativa: sulla base di specifiche richieste alimentari, può proporre il menu di Natale, oppure dare assistenza per trovare il regalo giusto, o creare una Christmas card con una immagine costruita in base alla descrizione dell'utente. Chi entra nel pop up accede a queste funzioni tramite Qr code, e le può testare direttamente.

Giocattoli. Non può mancare nei preferiti del Black Friday e come l'anno scorso, anche in questo pop up è stata creata una vetrina planetaria con la Top 10 dei giocattoli più popolari su Amazon, che non sono solo quelli più acquistati, ma anche quelli con le recensioni migliori.

Il Made in Italy con i siciliani di Bricioliamo

Il Made in Italy è molto importante nel marketplace Amazon e infatti in alcuni Paesi, dal 2015 viene presentato con uno store digitale dedicato: in Germania, Francia, Spagna, Olanda per esempio. Le vetrine dedicate spaziano dall'immancabile cibo italiano alla moda e artigianato. L'area nel pop up è affidata all'arte culinaria della pasticceria siciliana Bricioliamo, che propone caffè e dolci a base di mandorla da degustare, oltre che da regalare, come il panettone con la crema al pistacchio. Tutto quanto è fornito di Qr code per l'acquisto in digitale, nonché di un codice di sconto da utilizzare nei giorni di apertura del negozio.

Colgate, il pianeta del sorriso. In quest'area circoscritta da un grande pianeta rosso Colgate presenta alcune novità di prodotto e intrattiene creando occasioni social legati al tema del sorriso.

L'Oréal #GETyourENDlook. Un'occasione per sperimentare il trucco e parrucco di L'Oréal Groupe, in un vero e proprio salone di bellezza con vetrina sulla strada. Il veglione incombe...

Amazon Fashion. In questo pianeta la consulente Alice Maggio suggerisce la palette di colori più adatta in base al tipo di pelle e alle caratteristiche della persone, e abbina i look Amazon più adeguati. Il link va all'omonima sezione del marketplace, che offre sia prodotti a marchio Amazon che brand di moda.

Amazon Fresh. Anche questa è un'area degustazione con due nuove creme per cucina Galbani Santa Lucia, una per il cheesecake e una per il tiramisù, e la frutta Peviani.

Dispositivi Amazon. Sono due satelliti con le ultime novità tecnologiche per i dispositivi firmati Amazon, quindi Echo con integrazione Alexa, i lettori Kindle e Fire Tv, le telecamere di sicurezza Ring.

Orari di apertura:

26 novembre, dalle 14:30 alle 20:00;

27 novembre dalle 11:00 alle 20:00;

28 novembre dalle 11:00 alle 17:00;

29 novembre dalle 14:00 alle 20:00;

30 novembre e il 1° dicembre dalle 11:00 alle 20:00. Tutte le info sono disponibili su amazon.it/BlackFridayUniverse.