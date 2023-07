A Pam Panorama i premi del Concours Mondial Bruxelles

Quattro etichette di vini di Pam Panorama ricevono la medaglia d'argento in occasione della competizione internazionale Concours Mondial Bruxelles

Quattro medaglie d’argento per Pam Panorama in occasione del Concours Mondial BRUXELLES – The United Nations of Fine Wines, uno degli appuntamenti internazionali dedicati al mondo del vino che ha come obiettivo principale quello di offrire ai consumatori una garanzia: distinguere vini d’ineccepibile qualità, veri e propri piaceri di consumo e di degustazione provenienti dai quattro angoli del mondo, per tutte le gamme di prezzo.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti quattro etichette dell’offerta targata Pam Panorama: