Iper la grande i lancia il suo primo concorso (Gusta e Vinci) interamente social: protagonisti i prodotti di panetteria e pasticceria firmati Iper. Dal 2 al 22 maggio

Iper La grande i, catena storica della grande distribuzione, quest'anno giunta al 50° anniversario, festeggia il mezzo secolo dalla fondazione con una nuova iniziativa: Gusta e Vinci, il primo concorso (contest) interamente social dell’insegna con protagonisti i prodotti di panetteria e pasticceria firmati Iper. Con l’obiettivo di promuovere le produzioni fiore all’occhiello dell’insegna, Gusta e Vinci invita i clienti, dal 2 al 22 maggio, a condividere nei canali social Instagram o Facebook il proprio prodotto di panetteria o pasticceria preferito e provare a vincere i premi: uno dei 105 abbonamenti annuali alla piattaforma e-learning di cucina online Academia.tv e, come super premio finale, un soggiorno esclusivo presso il resort Laqua by the Lake sulle rive del Lago d’Orta.

Per partecipare al concorso basta acquistare il prodotto di panetteria o pasticceria di produzione Iper preferito, scegliere quale canale social utilizzare tra Instagram o Facebook, per i quali è prevista una meccanica differente e seguire le istruzioni indicate sulla pagina dedicata sul sito iper.it. Ogni partecipante dovrà, inoltre, utilizzare gli hashtag del concorso #gustaevinci e #teamdolce oppure #teamsalato per rivelare le proprie preferenze.

Gusta e Vinci prevede due modalità differenti di vincita:

Instant Win : estrazione giornaliera di 5 vincitori dell’abbonamento annuale per la piattaforma Academia.tv del valore di 99 euro.

: estrazione giornaliera di del valore di 99 euro. Estrazione super premio finale : estrazione finale di 5 vincitori del soggiorno esclusivo per due persone al resort Laqua by the Lake sul Lago d’Orta, da venerdì a domenica, in una Delux Suite, con colazione e cena incluse, del valore di 1.500 euro.

Il social contest Gusta e Vinci si inserisce nel calendario di progetti e attività 2024 di Iper La grande i per festeggiare i 50 anni di storia dell'insegna di ipermercati fondata da Marco Brunelli.