Gallery. Fùtbol Emotion raddoppia la presenza in Italia

Secondo punto di vendita in Italia per l'insegna spagnola Fùtbol Emotion che raddoppia la sua presenza a Milano a Il Centro di Arese

Dopo la prima apertura a Milano, al centro commerciale Fiordaliso, l'insegna spagnola Fùtbol Emotion torna a investire in Italia con un secondo negozio, stavolta aperto a Il Centro di Arese (Mi), di fatto raddoppiando la sua presenza in Italia e nel capoluogo lombardo.

Il punto di vendita a Il Centro

Lo store si estende su un'area di 320 metri quadri

Si trova al primo piano della galleria commerciale

L'insegna conta milioni di follower sui social (più di 1,4 milioni di iscritti solo al canale Youtube), contando dunque su una community importante che ruota attorno alla passione per il calcio e sulle necessità del calciatore di livello superiore. Tra i servizi: l’azienda offre un servizio di distribuzione di kit per club professionisti e non, tramite il quale ha la possibilità di vestire più di 600 club nazionali e internazionali.

Lo store riflette il concetto di negozio 3.0, orientato ad una specializzazione estrema a livello di prodotti e servizi. "Questo concetto -spiega l'insegna- consiste in un cambio nell'arredamento, progettato dal nostro stesso team, negozi di maggiore grandezza, un'estetica dal grande impatto e un'esperienza omnichannel migliorata per tutti gli appassionati di calcio".

A ciò si aggiungono zone esclusive pensate per soddisfare tutte le varie necessità d'acquisto: uno spazio dedicato alla personalizzazione per dare vita al design dei propri prodotto, un campo da calcio e gaming per provare le scarpe in assortimento ma anche per passare momenti di relax e divertimento. Numerosi i contenuti digitali per supportare i clienti lungo il percorso di acquisto per un'esperienza omnichannel, grazie alla quale è possibile ordinare i prodotti non disponibili in stock e riceverli a casa il giorno dopo.