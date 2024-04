All'azienda italiana del Pet Care va il riconoscimento per i successi ottenuti nella realizzazione di prodotti a marchio del distributore

Rinaldo Franco si è aggiudicata il primo gradino sul podio della categoria Pet Care ai PLM Awards 2024 per aver supportato con la private label le principali catene di Pet Store, Garden Center e gruppi della distribuzione moderna.

Sono stati proclamati il 18 aprile scorso a Milano i vincitori della seconda edizione dei PLM Awards 2024, i riconoscimenti che il magazine digitale PLM di Edizioni DM assegna alle imprese fornitrici di prodotti a marchio del distributore che presentano caratteristiche ideali per i retailer, selezionate sulla base di oggettivi criteri di eccellenza produttiva e affidabilità. Tra le oltre 150 aziende che hanno partecipato alle selezioni, ne sono state premiate 24, tre per ciascuna categoria merceologica.

Il premio, a differenza di altre iniziative simili legate al mondo del largo consumo, non si focalizza sui prodotti, ma sulle aziende. "Un riconoscimento dedicato alle imprese, e in particolare ai fornitori di prodotti a marchio del distributore, che mancava – sottolinea Edizioni DM. Ed era una vera “assenza ingiustificata”, considerata l’importanza crescente delle private label nell’offerta dei retailer nazionali ed europei. Così è nata l’idea di lanciare questo contest, per premiare il lavoro delle migliaia di piccole e grandi imprese che collaborano, con criteri selettivi ancor più rigorosi rispetto a quelli applicati alle industrie di marca, con i principali gruppi distributivi presenti sul mercato."

I prodotti a marchio coprono attualmente circa il 4% del fatturato di Rinaldo Franco, con un’offerta formata da oltre 100 referenze nelle aree dell’igiene (sacchettini igienici, tappetini assorbenti, lettiere), giochi, guinzaglieria e abbigliamento per cani. “Questa premiazione è la prova dell’impegno quotidiano di tutto lo staff acquisti, operations e commerciale ed è il frutto del percorso che abbiamo intrapreso per diventare l’azienda italiana di riferimento nel Pet Care, sia nel canale specializzato dove siamo nati con i marchi Record e Cat&Rina che nel libero servizio dove operiamo con i brand Best Friend e Acquafriend” - ha commentato Dan Franco, Presidente di Rinaldo Franco.

L’azienda ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 20 milioni di euro, stabile rispetto all’anno precedente dopo anni di incrementi a doppia cifra. I primi mesi del 2024 prospettano un andamento favorevole per l’anno in corso in tutti i canali distributivi e sul fronte dell’export. A favorire le vendite saranno anche gli investimenti in capacità produttiva e in marketing & comunicazione dell’azienda, che ha annunciato la partecipazione all’imminente Interzoo di Norimberga, la rassegna leader mondiale del settore, dove sarà presente dal 7 al 10 maggio 2024, presso lo stand 4-210.