A Tavagnacco il 141esimo negozio Risparmio Casa

L'11 febbraio a Tavagnacco (Ud) apre il 141 esimo negozio Risparmio Casa, l'insegna italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, sul podio della guida Nielsen IQ.

Risparmio Casa arriva a Tavagnacco

Primo negozio inaugurato nel 2023, questo di Tavagnacco in Via Alfieri 5 ha una superficie di vendita di 3.000 mq ed è il secondo dell'insegna in Friuli-Venezia Giulia e il 141 in Italia.

I soci fondatori dell'insegna, Fabio e Stefano Battistelli, vendono questo ulteriore passo come una risposta alla fiducia accordata costantemente dai clienti a livello nazionale.

L'offerta è quella tipica della catena drugstore, che punta sui cardini della convenienza e della vicinanza al cliente attraverso un assortimento vasto di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, per gli animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto, piccolo elettrodomestico e un'offerta a rotazione di articoli stagionali.

In tutto si tratta di circa 25.000 referenze composte sia da prodotti dell'industria di marca che da una ricca offerta di prodotti con marchi propri, selezionati per rispondere alle diverse necessità dei clienti entro i valori della qualità e del grande risparmio.

Risparmio Casa: l'insegna

Nasce negli Anni 60 come negozio di cartoleria e profumeria di Guido Battistelli. In questo ambiente crescono i figli Fabio e Stefano, maturando esperienza nel campo della vendita all'ingrosso e l'attenzione al cliente tipica della vendita al dettaglio. Nel 1987 dal mix di questi elementi nasce l'insegna Risparmio Casa, oggi presente in tutta Italia attraverso la formula di successo del drugstore.

Accanto ai prodotti dell'industria, un'offerta di oltre 20 marchi propri, che abbinano qualità e prezzi bassi sempre.